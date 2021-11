Węgry: Badanie: dzieci coraz wcześniej zaczynają korzystać z internetu

Węgierskie dzieci coraz wcześniej zaczynają korzystać z internetu; w zeszłym roku własny telefon komórkowy miało prawie 2 razy więcej dzieci w wieku 7-8 lat niż w 2017 r. – wynika z badania Narodowego Urzędu ds. Mediów i Komunikacji (NMHH).

Badanie, które przeprowadzono wśród dzieci w wieku 7-16 lat i ich rodziców, wykazało, że odsetek 7- i 8-latków mających własny telefon komórkowy wzrósł z 14 proc. w 2017 r. do 24 proc. w roku ubiegłym.

Okazało się ponadto, że własny telefon komórkowy ma większość węgierskich 10-latków, przy czym coraz częściej jest to smartfon.

W ciągu 3 lat potroił się też odsetek 10-latków mających swój profil w mediach społecznościowych - z 3 do 10 proc.

Zmieniło się przy tym podejście dzieci do mediów społecznościowych. O ile w 2017 r. aż 66 proc. dzieci mających swój profil zamieszczało na nim swoje zdjęcie, o tyle w 2020 r. już tylko 58 proc. O rosnącej ostrożności dzieci w sieci świadczy też to, że coraz rzadziej upubliczniają one swój adres mejlowy, nazwę szkoły czy numer telefonu.

Z badania wynika również, że znacznie wzrosła liczba dzieci w wieku 11-16 lat, z którymi próbowała się skontaktować przez internet obca osoba - z 9 proc. w 2017 r. do 18 proc. w zeszłym roku.

Przy tym aż 25 proc. dzieci w wieku 13-14 lat i prawie jedna trzecia w wieku 15-16 lat utrzymuje kontakt z takimi "znajomymi", których nigdy w życiu nie widziały.

Jak ostrzega NMHH, połowa dzieci, z którymi kontaktowali się nieznajomi, jest krzywdzona w internecie, a w stosunku do jednej czwartej z nich dochodzi do naruszenia prawa.

Jednocześnie około jednej trzeciej węgierskich rodziców przyjmuje pasywną postawę wobec funkcjonowania ich dzieci w przestrzeni cyfrowej - nie stosują zakazów ani ograniczeń, nie nadzorują dzieci i nie rozmawiają o ich doświadczeniach w internecie. Tymczasem - jak podkreśla w oświadczeniu NMHH - dzieci rodziców stosujących w tej sferze aktywną strategię podejmują w internecie dużo bardziej świadome decyzje.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska