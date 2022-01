Węgry: Brytyjski minister obrony za deeskalacją kryzysu wokół Ukrainy

Za deeskalacją kryzysu wokół Ukrainy opowiedział się brytyjski minister obrony Ben Wallace w poniedziałek na konferencji prasowej w Budapeszcie. Minister obrony Węgier Tibor Benkoe powiedział, że jego kraj nie potrzebuje na razie dodatkowych sił NATO.

Wallace oświadczył, że rozładowanie kryzysu rosyjsko-ukraińskiego jest istotne, bo wojna zwiększyłaby niestabilność, wzrost cen paliw oraz presję migracyjną.

"Musimy doprowadzić do deeskalacji i stanąć w obronie suwerenności Ukrainy" - powiedział.

Brytyjski minister pozytywnie odniósł się do planowanego na wtorek spotkania premiera Węgier Viktora Orbana i prezydenta Rosji Władimira Putina w Moskwie. Orban powiedział w piątek, że głównym tematem jego rozmów w Moskwie będą sprawy gospodarcze, w tym zwiększenie dostaw gazu z Rosji, choć będzie też mowa o bezpieczeństwie w Europie.

"To naprawdę ważne, by prezydent Putin słyszał od sojuszników i przyjaciół w całej Europie nasz niepokój i nasze obawy o to, co dzieje się na Ukrainie. To bardzo ważne, aby przekazać jasne wiadomości. Jest jasne, że wszyscy jesteśmy zgodni, że nie chcemy niestabilności, nie chcemy wojny na wschodzie, nie chcemy ofiar, nie chcemy przepływów migrantów, nie chcemy wysokich cen paliwa i wysokich cen żywności, które nieuchronnie byłyby efektem takich działań" - oznajmił.

Dodał, że jest istotne, by przekazać Putinowi komunikat, że "konsekwencją inwazji na Ukrainę byłoby dokładnie to, czego się obawia, czyli więcej sił NATO w pobliżu Rosji".

Benkoe ze swej strony powiedział, że obecnie nie ma potrzeby rozmieszczenia na Węgrzech dodatkowych sił NATO. Zaznaczył, że rząd Węgier nie jest przeciwny rozlokowaniu ich w krajach Europy Wschodniej i Środkowej leżących bliżej Ukrainy, ale Węgry "są w stanie samodzielnie wykonać to zadanie".

"Jeśli jakiś kraj nie może tego wykonać samodzielnie, to przyjęcie sił NATO jest jego suwerenną decyzją" - dodał.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska