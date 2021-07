Węgry: Były premier Macedonii, który uciekł z kraju, otworzył na Węgrzech firmę

Były premier Macedonii Nikoła Gruewski, który dostał azyl na Węgrzech po ucieczce z kraju, by uniknąć kary więzienia, założył firmę w miejscowości Pecel w pobliżu Budapesztu – poinformowały media węgierskie.

Firma I.C.I.C. została zarejestrowana 14 lipca. Jej zasadniczą sferą działalności jest doradztwo biznesowe i majątkowe, ale ma się także zajmować handlem hurtowym porcelaną, szkłem i środkami czyszczącymi, a ponadto organizowaniem konferencji. Gruewski jako miejsce zamieszkania podał przy tym Skopje.

Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto mówił w 2019 r., że regularnie spotyka się z Gruewskim i także w przyszłości zamierza się z nim konsultować w spawach związanych z Bałkanami Zachodnimi.

Węgierskie media podkreślają, że Gruewski spotkał się z premierami Węgier i Słowenii, Viktorem Orbanem i Janezem Janszą, w 2017 r. w Ohrydzie i właśnie z tymi dwoma politykami Orban miał najlepsze stosunki na Bałkanach Zachodnich - zgadzają się m.in. w kwestii imigracji.

Gruewski w maju 2018 r. został skazany w Macedonii na dwa lata więzienia za nadużycie władzy. Uznano go za winnego wywierania nacisków na urzędników w sprawie zakupu luksusowego, kuloodpornego mercedesa. Były premier zbiegł wtedy na Węgry. Jesienią zeszłego roku Gruewski został też zaocznie skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności za podżeganie do przemocy w 2013 roku podczas demonstracji w Skopje, gdy protestujący wdarli się do ratusza, wybijając okna i rzucając kamieniami.

Przeciwko Gruewskiemu, byłemu szefowi opozycyjnej obecnie prawicowej partii WMRO-DPMNE, który stał na czele macedońskiego rządu w latach 2006-2016 r., wszczęto jeszcze kilka innych dochodzeń, m.in. w sprawie korupcji, nadużycia władzy, oszustw wyborczych i podsłuchów opozycji.

Do jego upadku jako premiera doprowadziło to, że gdy sprawował urząd szefa rządu, tajne służby podsłuchiwały bez zgody sądu prawie 5 tys. numerów telefonów. Wśród podsłuchiwanych byli politycy rządowi i opozycyjni, dziennikarze, przedstawiciele organizacji pozarządowych i inne wpływowe postacie.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska