Węgry: Ceny taksówek w Budapeszcie podrożały drugi raz w ciągu roku

W poniedziałek drugi raz w przeciągu roku podrożały ceny przejazdów taksówkami w stolicy Węgier Budapeszcie. Jedną z przyczyn jest rosnąca inflacja.

Taryfy wzrosły o dziesięć procent, przy czym taryfa podstawowa wzrosła z 1 tys. do 1,1 tys. forintów, taryfa kilometrowa z 400 do 440 ft, a taryfa minutowa z 100 do 110 ft (1 zł to około 80 ft). Oznacza to, że na przykład podróż z okolic dworca Keleti we wschodniej części miasta do oddalonego o około 20 km lotniska będzie kosztować około 130 zł (ponad 10 zł więcej niż poprzednio).

Władze miejskie zmieniły pod koniec stycznia przepisy na wniosek burmistrza Budapesztu Gergelya Karacsonya. Powodem były rosnąca inflacja oraz zniesienie na początku grudnia limitu cen na paliwo, co spowodowało wzrost kosztów przejazdu.

Jak przypomina portal Telex, ostatnia podwyżka przejazdów taksówkami miała miejsce niecały rok temu, kiedy to opłata podstawowa wzrosła z 700 do 1 tys. ft, opłata za kilometr z 300 do 400 ft, a opłata za minutę z 75 do 100 ft.

Od 1 kwietnia zdrożeje też popularne połączenie autobusowe pomiędzy lotniskiem a centrum; za bilet, który do tej pory kosztował 1,5 tys. ft (18,7 zł), będzie trzeba zapłacić 2,2 tys. ft (27,4 zł).

Z Budapesztu Marcin Furdyna