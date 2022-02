Węgry: Demonstracja w Budapeszcie przeciw wojnie na Ukrainie

Około 600 osób wzięło w sobotę udział w demonstracji przeciwko wojnie na Ukrainie przed ambasadą Rosji w Budapeszcie.

Uczestnicy wiecu, zorganizowanego przez mieszkającą na Węgrzech społeczność ukraińską, nieśli żółto-niebieskie flagi i skandowali "Ruscy do domu" i "Putin terrorysta".

Wśród napisów na plakatach były apele do prezydenta Rosji Władimira Putina o przerwanie inwazji na Ukrainę, jak i do Węgrów, aby nie kupowali rosyjskich towarów. Zbierano też datki na rzecz armii ukraińskiej. Zaapelowano do państw zachodnich o podjęcie kroków przeciwko Rosji oraz modlono się na Ukrainę.