Węgry: Dłuższa lista krajów, z których biznesmeni mogą wracać bez kwarantanny

Władze Węgier poszerzyły listę państw, z których osoby wracające z podróży biznesowej nie muszą przechodzić kwarantanny. Znalazły się na niej m.in. Chiny, Stany Zjednoczone, Rosja i Ukraina – poinformowano na stronie internetowej rządu.

Zgodnie z dekretem rządowym sprzed kilku dni Węgrzy wracający z podróży biznesowej z krajów spoza UE oraz Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu muszą poddać się kwarantannie.

Teraz lista krajów, przy powrocie z których biznesmeni nie muszą przechodzić kwarantanny, została zwiększona o Bahrajn, Chiny, Indie, Indonezję, Japonię, Koreę Południową, Rosję, Singapur, Turcję, Ukrainę, USA i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Na Węgrzech trwa trzecia fala zakażeń koronawirusem. Ordynator oddziału zakaźnego centrum Szpitalnego w Południowym Peszcie Janos Szlavik powiedział we wtorek, że może być konieczne dalsze zaostrzenie restrykcji epidemicznych, gdyż pojawia się coraz więcej mutacji koronawirusa i trafiają one także do szpitali.

Obecne obostrzenia obejmują m.in. godzinę policyjną od godz. 20 do 5 rano i zakaz zgromadzeń. Restauracje mogą przygotowywać dania tylko na wynos, a sklepy i zakłady fryzjerskie oraz inne małe punkty usługowe muszą być zamykane o godz. 19. Hotele mogą przyjmować tylko gości przybywających w celach biznesowych lub edukacyjnych.

Obowiązuje też zakaz imprez publicznych. W imprezach rodzinnych i prywatnych może uczestniczyć najwyżej 10 osób. Śluby są możliwe tylko bez wesela, a w pogrzebach może uczestniczyć najwyżej 50 osób.

W ciągu ostatniej doby na Węgrzech stwierdzono 2764 nowe zakażenia koronawirusem i zmarło 130 chorych na Covid-19. W sumie od początku pandemii wykryto w kraju prawie 436 tys. infekcji i zmarło ponad 15 tys. chorych na Covid-19. W ostatnich tygodniach rośnie liczba aktywnych zakażeń - obecnie jest ich ponad 96 tys. Coraz więcej chorych na Covid-19 wymaga też opieki szpitalnej - ponad 6 tys.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska