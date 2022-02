Węgry: dopóki Fidesz rządzi, nie zostaną nam odebrane fundusze unijne

Dopóki na Węgrzech rządzi konserwatywny Fidesz, dopóty krajowi nie zostaną odebrane fundusze unijne - oświadczył w środę szef kancelarii premiera Gergely Gulyas na konferencji prasowej, nawiązując do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE.

"Dopóki jest rząd obywatelski (tj. Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej - PAP), dopóty nie ma takiego niebezpieczeństwa" - oświadczył Gulyas.

Zaznaczył, że ponieważ Unia Europejska nie ma własnych pieniędzy, tylko pochodzą one z poszczególnych krajów, to mimo że są nazywane funduszami unijnymi, "są to nasze pieniądze i nam się należą".

"Jeśli Komisja Europejska lub inne siły polityczne nie chcą rozbicia Unii, to powinny ostrożnie stosować takie narzędzia (tj. mechanizm warunkowości)" - powiedział Gulyas.

Dodał, że "podstawą funkcjonowania UE jest to, że wyroków TSUE należy przestrzegać". Jedyną granicą jest według niego sytuacja, gdy zachodzi konflikt między trybunałem konstytucyjnym państwa członkowskiego a TSUE, gdyż "jest to szara strefa, której nikt nie rozwiązał".

Wcześniej minister sprawiedliwości Judit Varga powiedziała, że środowy wyrok TSUE to decyzja polityczna związana z węgierską ustawa o ochronie dzieci, ale w jej przekonaniu spór ten zamknie referendum na Węgrzech w sprawie ustawy, które odbędzie się wraz z wyborami parlamentarnymi 3 kwietnia.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił w środę wniesione przez Węgry i Polskę skargi dotyczące tzw. mechanizmu warunkowości, który uzależnia korzystanie z finansowania z budżetu Unii od poszanowania przez państwa członkowskie zasad państwa prawnego.

"Mechanizm ten został przyjęty na właściwej podstawie prawnej, zachowuje spójność z procedurą ustanowioną w art. 7 TUE i nie przekracza granic kompetencji przyznanych Unii, a także szanuje zasadę pewności prawa" - uznali sędziowie Trybunału.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska