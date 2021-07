Węgry: Drugi dzień z rzędu bez zgonów na Covid-19

Drugi dzień z rzędu nie odnotowano na Węgrzech nowych zgonów na Covid-19. Premier Viktor Orban zapowiedział, że w piątek osiągnięty zostanie próg 5,5 mln zaszczepionych i kolejne restrykcje przeciwepidemiczne zostaną zniesione.

W ciągu ostatniej doby stwierdzono na Węgrzech tylko 37 nowych zakażeń koronawirusem. Liczba aktywnych infekcji spadła do 38 600, zaś osób wymagających hospitalizacji do niecałych 100.

Według stanu na piątkowy ranek zaszczepiono przeciw Covid-19 co najmniej jedną dawką 5 mln 496 tys. osób, zaś obiema dawkami 4 mln 973 tys.

Rząd Węgier już wcześniej zdecydował, że po osiągnieciu progu 5,5 mln zaszczepionych zaniesione zostaną takie restrykcje jak obowiązek noszenia maseczek ochronnych w środkach transportu publicznego i sklepach oraz nie będzie już trzeba okazywać zaświadczenia o szczepieniu, by zatrzymać się w hotelu czy wejść do restauracji. Nadal zaświadczenie to będzie natomiast konieczne na imprezach sportowych oraz imprezach na świeżym powietrzu z udziałem ponad 500 osób.

Orban wyraził w piątek rano w Radiu Kossuth przekonanie, że poziom 5,5 mln zaszczepionych zostanie osiągnięty jeszcze w piątek po południu.

Tymczasem z badań firmy ubezpieczeniowej NN Biztosito wynika, że podczas pandemii mieszkańcom najbardziej doskwierała niepewność; wskazało ją 64 proc. ankietowanych. Na prośbę o określenie jej powodów, najczęściej (53 proc.) wymieniano lęk o utratę jakiegoś członka rodziny, poważne problemy finansowe (50 proc.) lub utratę pracy (48 proc.). 44 proc. ankietowanych obawiało się, że będą musieli zmienić dotychczasowy styl życia lub spadnie ich stopa życiowa.

Niektóre grupy wiekowe miały szczególne obawy - na przykład 47 proc. osób w wieku 24-34 lata wskazało, że boją się, iż nie będą w stanie zdobyć własnego mieszkania.

50 proc. respondentów zadeklarowało, że planuje regularne oszczędzanie. Pod wpływem skutków pandemii najbardziej skłonna do większego oszczędzania jest właśnie grupa wiekowa 24-34 lata. 29 proc. ankietowanych w tym wieku chce zwiększyć odkładaną miesięcznie sumę, a niemal 25 proc. - rozpocząć oszczędzanie.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska