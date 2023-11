Węgry: Elon Musk ponownie wyraża poparcie dla węgierskiej polityki prorodzinnej

Elon Musk po raz kolejny poparł na portalu X (d. Twitter) węgierską politykę prorodzinną, o której przed ponad miesiącem rozmawiał z prezydent Węgier Katalin Novak. Rząd w Budapeszcie wprowadza nowe ulgi dla młodych rodzin w postaci preferencyjnych kredytów na zakup domu lub mieszkania.

"Posiadanie dzieci powinno być zachętą, a nie karą finansową, jak ma to miejsce w większości krajów! Musimy stworzyć następne pokolenie ludzi, aby nie pójść w zapomnienie" - napisał Musk na Twitterze.

Była to odpowiedź na post prezydent Węgier, która zorganizowała sondę z pytaniem: "Czy osoby posiadające dzieci powinny znajdować się w gorszej sytuacji finansowej, niż osoby nieposiadające dzieci?"

"Na Węgrzech chcielibyśmy, aby osoby posiadające dzieci miały przewagę finansową" - dodała.

Wcześniej Novak zapraszała Muska na szczyt demograficzny, który odbył się w połowie września w Budapeszcie. Choć Amerykanin nie pojawił się na nim, prezydent Węgier spotkała się z nim pod koniec września podczas swojej wizyty w USA.

"Bezdzietność jest najbardziej niepokojącym zjawiskiem naszych czasów. Elon Musk stał się naszym nowym sojusznikiem w walce o wolność rodzin, który zna i docenia węgierski program prorodzinny" - napisała Novak po spotkaniu.

Jak zaznaczył przed Szczytem Demograficznym szef kancelarii premiera Węgier Gergely Gulyas, Węgry mogą pochwalić się najszybszym wzrostem współczynnika dzietności w całej Unii Europejskiej: w 2010 roku, kiedy Fidesz dochodził do władzy, wynosił on 1,23, a w chwili obecnej jest to 1,59. "Nie osiągnęliśmy jeszcze tego, co chcemy" - dodał Gulyas.

Przyjmuje się, że współczynnik dzietności powinien wynosić 2,1, aby zapewnić prostą zastępowalność pokoleń.

W ostatnim czasie rząd Węgier ogłosił nowy program prorodzinny pod nazwą Csok plus, który obejmuje preferencyjne kredyty dla młodych rodzin na zakup domu lub mieszkania. Wysokość kredytu uzależniona jest od liczby posiadanych dzieci.

Węgry chcą stać się najbardziej przyjaznym rodzinom państwem w całej Europie - powiedział minister kultury i innowacji Janos Csak.

Z Budapesztu Marcin Furdyna