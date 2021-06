Węgry: Fala upałów; pociągi jeżdżą wolniej, wprowadzono zakaz rozpalania ognisk

Ograniczenia w prędkości kursowania pociągów oraz zakaz rozpalania ognisk wprowadzono w czwartek na Węgrzech z powodu upałów. Intensywne korzystanie z klimatyzacji spowodowało rekordowe zużycie energii elektrycznej w lecie.

Węgierskie Koleje Państwowe (MAV) na części tras wprowadziło ograniczenia prędkości pociągów do 40-80 km/h, co znacznie wydłużyło czas podróży na tych odcinkach. Na przykład dojazd do miejscowości we wschodniej części Balatonu trwa 30-60 minut dłużej.

MAV podkreśla, że kontrolowana jest temperatura na torach i jeżeli sięga 45 stopni C, monitoring na tym odcinku jest wzmacniany. Według specjalistów przy temperaturze 50-60 stopni C może dojść do zdeformowania szyn.

Węgierskie Krajowe Biuro Bezpieczeństwa Łańcucha Żywnościowego (NEBIH) powiadomiło natomiast o wprowadzeniu od czwartku zakaz rozpalania ognia na terenie całego kraju z powodu wysuszenia ściółki leśnej. Zakaz dotyczy także miejsc wyznaczonych do rozpalania ognisk.

NEBIH ostrzega, że na Węgrzech 99 proc. pożarów jest spowodowanych przez ludzi, dlatego należy uważać np. na niedopałki papierosów.

Z powodu upałów częściej włączane są klimatyzatory. Z tego powodu w ostatnich dniach dwukrotnie padł rekord wykorzystania energii elektrycznej w okresie letnim. W środę wyniósł on 6814 MW po wtorkowych 6660 MW. Spółka energetyczna zwraca uwagę, że letnie rekordy zużycia energii zaczynają się powoli zbliżać do zimowego rekordu, który wynosi na Węgrzech 7119 MW.

W środę padł na Węgrzech rekord upału dla 23 czerwca. Temperaturę 37,8 stopnia Celsjusza zmierzono tego dnia w miejscowościach Dombegyhaz w komitacie Bekes przy granicy z Rumunią oraz Berettyoujfalu w komitacie Hajdu-Bihar na wschodzie kraju.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska