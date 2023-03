Węgry: głosowanie w parlamencie nad przyjęciem Finlandii i Szwecji do NATO ma odbyć się 31 marca

Węgierski parlament ma zagłosować nad przystąpieniem Finlandii i Szwecji do NATO 31 marca - poinformował portal HVG, powołując się na źródło uczestniczące w czwartkowym spotkaniu komisji parlamentarnej.

Pierwotnie harmonogram prac węgierskiego parlamentu zakładał głosowanie w następnym tygodniu, jednak we wtorek wicepremier Zsolt Semjen poinformował o przesunięciu sesji. Przyczyną tego miało być "opóźnienie w toczących się negocjacjach z Komisją Europejską".

Jak pisze HVG, do tej pory rząd podkreślał, że kwestia rozszerzenia NATO nie jest związana z negocjacjami unijnymi. W związku z zamrożeniem funduszy unijnych dla Węgier, rząd w Budapeszcie zobowiązał się do wprowadzenia niezbędnych zmian legislacyjnych do końca marca.

"Bruksela kłamie jak świnia" - miał powiedzieć w czwartek podczas spotkania komisji wiceprzewodniczący frakcji Fideszu Gyorgy Balla.

Parlament rozpoczął debatę nad przystąpieniem dwóch państw nordyckich do NATO 1 marca. Choć rządząca koalicja Fidesz-KDNP otwarcie popiera akcesję, to zdecydowała się wysłać parlamentarną delegację do tych krajów, aby wyjaśnić niesprawiedliwą w ich ocenie krytykę w Finlandii i Szwecji dotyczącą stosunków wewnętrznych na Węgrzech. Pomimo powrotu delegacji termin głosowania znów uległ przesunięciu.

Sam Orban obiecał w listopadzie polskiemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu na spotkaniu przywódców państw Grupy Wyszehradzkiej na Słowacji, że ratyfikacja przyjęcia nowych państw do NATO nastąpi "na pierwszej sesji parlamentarnej w nadchodzącym roku, a więc za niewiele ponad miesiąc".

Do jak najszybszego zagłosowania za akcesją nowych krajów wezwała na początku marca prezydent Węgier Katalin Novak. Również Orban oficjalnie zarekomendował parlamentowi głosowanie za przyjęciem krajów nordyckich.

Prócz Węgier tylko Turcja nie zatwierdziła jeszcze przyjęcia Finlandii i Szwecji do NATO. Według ostatnich doniesień medialnych Ankara miałaby ratyfikować akcesję Finlandii jeszcze przed zaplanowanymi na 14 maja wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi.

Z Budapesztu Marcin Furdyna