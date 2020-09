Węgry: Greenpeace umieścił przed parlamentem tysiące sprasowanych butelek

Tysiące sprasowanych butelek plastikowych umieściła w czwartek rano przed węgierskim parlamentem organizacja Greenpeace, inicjując petycję z żądaniem wycofania z użytku plastikowych opakowań do napojów.

W petycji Greenpeace podkreśla, że plastikowa butelka może zaśmiecać środowisko nawet przez 450 lat, i apeluje do rządu o zobowiązanie producentów, by najpóźniej do 2026 r. przynajmniej 70 proc. opakowań do napojów nadawało się do wielorazowego użytku i by najpóźniej do 2024 r. wszystkie jednorazowe opakowania do napojów były poddawane recyklingowi.

Węgierski oddział Greenpeace podkreślił na swoim profilu na Facebooku, że co godzina na Węgrzech zużywanych jest 180 tys. plastikowych butelek, a rocznie aż półtora miliarda.

Tylko niecała jedna trzecia jest poddawana recyklingowi, co oznacza ogromne zaśmiecanie środowiska oraz marnotrawstwo zasobów.

Zgodnie z propozycją węgierskiego Ministerstwa Innowacji i Technologii miałby zostać na Węgrzech wprowadzony system zwrotu za kaucją plastikowych butelek i aluminiowych puszek do napojów. Jak podkreśla niezależna prasa węgierska, byłby to ważny krok na drodze do zwiększenia ponownego wykorzystania plastiku.

Greenpeace uważa jednak, że potrzeba znacznie dalej idących działań, m.in. wprowadzenia opakowań, które nie podlegałyby recyklingowi, tylko byłyby stosowane wielokrotnie, np. szklanych.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska