Węgry: Grzywna dla lekarza za odmawianie szczepienia przeciw Covid-19

Karę grzywny wysokości miliona forintów (12 500 zł) wymierzył Urząd Rządowy Komitatu Peszteńskiego lekarzowi domowemu, który odmawiał szczepienia swych pacjentów przeciw Covid-19 – poinformował Urząd we wtorek.

O przypadku lekarza ze wsi Erdoekertes pisały węgierskie media. Odmawiał one szczepienia swych pacjentów jakimkolwiek preparatem, nawet jeśli o to poproszą. Tłumaczył, że wszystkie szczepionki są "w zasadzie" w fazie prób klinicznych, a on nie chce brać w nich udziału. Twierdził też, że w przychodni, gdzie przyjmuje, nie sposób szczepić tak, by nie przyczyniać się do rozprzestrzeniania choroby.

Według Urzędu "odmowa podawania szczepień przez lekarza domowego z Erdoekertes jest sprzeczna z lekarskimi, etycznymi i prawnymi zaleceniami".

Urząd zaznaczył też, że kierownictwo Węgierskiej Izby Lekarskiej uważa za sprzeczną z przysięgą Hipokratesa każdą wypowiedź przeciwną szczepieniom, a także bagatelizowanie zagrożeń związanych z pandemią.

Szef Urzędu Richard Tarnai podkreślił, że w sytuacji, gdy kraj wkłada ogromny wysiłek w zatrzymanie epidemii Covid-19, nie do przyjęcia są działania i wypowiedzi utrudniające jej pokonanie na Węgrzech.

Na Węgrzech trwa trzecia, znacznie ostrzejsza od poprzednich fala zakażeń koronawirusem. W sobotę zanotowano najwyższy od początku pandemii przyrost nowych infekcji - 9444. Opieki szpitalnej wymaga już prawie 10 tys. chorych na Covid-19 i coraz więcej osób musi być podłączonych do respiratora.

Naczelna lekarz kraju Cecilia Mueller powiedziała we wtorek, że w następnych tygodniach należy się spodziewać dalszego wzrostu liczby zakażeń z uwagi na nowe, łatwiej rozprzestrzeniające się mutacje koronawirusa.

Dotąd zaszczepiono w kraju co najmniej jedną dawką szczepionki prawie 1,35 mln osób. Używanych jest pięć preparatów: oprócz zachodnich szczepionek także rosyjska i chińska.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska