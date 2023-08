Węgry: HVG: od przyszłego roku rząd będzie płacić za prawo jazdy kat. B dla uczniów szkół średnich i zawodowych

Od września przyszłego roku rząd Węgier będzie płacić za prawo jazdy kat. B dla uczniów szkół średnich i zawodowych, znacząco podwyższając dotychczasową pomoc finansową dla młodych ludzi – poinformował portal HVG.

Jak podkreśla portal, proponowane zmiany prawne nie dostarczają szczegółów przyszłego finansowania, ale wskazują, że "wszystkie koszty szkolenia do egzaminu na prawo jazdy zostaną pokryte przez państwo, w tym 29 godzin praktycznych wymaganych do testu, co jest dość kosztowne".

W wyniku wprowadzonych w 2018 r. zmian młodzi ludzie poniżej 20. roku życia, którzy robią prawo jazdy kat. B, mogli ubiegać się o zwrot w wysokości 25 tys. ft (niecałe 300 zł).

Według portalu rząd zdał sobie sprawę z tego, że pomoc państwowa dla zdających prawo jazdy jest zbyt niska, zwłaszcza w obliczu coraz droższych lekcji praktycznych, a często również konieczności dokupywania dodatkowych godzin nauki jazdy. "Szkolenia stały się ostatnio znacznie droższe, a podstawowe prawo jazdy kosztuje 250-300 tys. ft (2,9-3,5 tys. zł)" - napisał HVG.

Jak poinformowało ministerstwa sprawiedliwości, szczegóły wsparcia finansowego są cały czas opracowywane.

Według portalu zarezerwowane na ten cel w przyszłorocznym budżecie 1 mld ft (11,5 mln zł) to zdecydowanie za mało.

Z Budapesztu Marcin Furdyna