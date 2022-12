Węgry i Słowenia połączyły systemy elektroenergetyczne; w planach połączenie gazowe

Premier Słowenii Robert Golob oraz szef węgierskiego rządu Viktor Orban wzięli w piątek udział w ceremonii zakończenia budowy linii wysokiego napięcia Cirkovce-Pince, która połączyła sieci elektroenergetyczne obu krajów. W planach rządów jest również budowa interkonektora gazowego.

Linia jest częścią połączenia Słowenia-Węgry-Chorwacja. "Mamy międzynarodowy hub, który rzeczywiście przyczynia się do stabilnego funkcjonowania systemu regionalnego" - powiedział Golob podkreślając, że jest to "historyczny projekt dla Słowenii".

Negocjacje w sprawie budowy połączenia sieciowego Słowenia-Węgry-Chorwacja rozpoczęły się w połowie lat 90., a linia Cirkovce-Pince była ostatnim etapem tego projektu. Słowenia to ostatni kraj, z którym Węgry nie miały połączenia linią elektroenergetyczną.

Premier Orban podkreślił, że to jego pierwszy rząd w 1999 roku przedłużył linię elektroenergetyczną do granicy i połączył ją z siecią chorwacką. Dodał, że zarówno Budapeszt, jak i Lublana zgadzają się co do potrzeby połączenia swoich sieci gazowych, z tym, że Węgry chciałyby zbudować połączenie o większej przepustowości, a Słowenia zamierza zacząć od mniejszych wolumenów.

"Jest wiele powodów (by zbudować połączenie gazowe - PAP), nie tylko to, że Węgrom bardzo zależy na uniezależnieniu się od rosyjskiego gazu" - zauważył Golob. Podkreślił również, że w celu zrezygnowania z jakiegoś źródła energii, w tym przypadku z gazu z Rosji, "kluczowa jest stabilność energetyczna". Słowenia nie chce zatrzymać całego importowanego z Algierii gazu dla siebie, ale udostępniłaby go krajom sąsiednich - dodał.

Orban stwierdził, że w celu zmniejszenia zależności od rosyjskiej energii Węgry mają teraz opcje importu z trzech kierunków: Rumunii, Chorwacji i Słowenii. Premier podkreślił, że rząd w Budapeszcie jest zainteresowany wszystkimi trzeba kierunkami, bo chce zdywersyfikować dostawy.

"Gaz ziemny odgrywa kluczową rolę w dostawach energii na Węgrzech, a jednym ze sposobów na zmniejszenie tej zależności jest zwiększanie importu energii elektrycznej" - zauważył uczestniczący w uroczystości minister spraw zagranicznych i handlu Węgier Peter Szijjarto. Wspomniał też o projekcie dostaw zielonej energii elektrycznej na Węgry z Azerbejdżanu przez Gruzję i Rumunię. Porozumienie w tej sprawie ma być podpisane w grudniu - dodał polityk.

W uroczystościach w Słowenii brał również udział Davor Filipović, minister gospodarki Chorwacji.

Prace konstrukcyjne 80-kilometrowej linii przesyłowej o napięciu 400 kV rozpoczęły się w 2020 roku, kiedy premierem Słowenii był Janez Jansza, obecnie lider opozycji. Prawie jedną trzecią kosztów budowy wynoszących 160 mln euro pokryła Unia Europejska.

Z Budapesztu Marcin Furdyna