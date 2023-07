Węgry: jesteśmy w stałym i bliskim kontakcie ze stroną turecką w sprawie akcesji Szwecji do NATO

W najbliższych dniach będziemy utrzymywać stały i bliski kontakt ze stroną turecką w sprawie przystąpienia Szwecji do NATO – powiedział we wtorek minister spraw zagranicznych i handlu Węgier Peter Szijjarto. Węgry i Turcja są ostatnimi państwami, które jeszcze nie ratyfikowały przystąpienia Szwecji do Sojuszu.

Szijjarto podkreślił też, że w ostatnich dniach przeprowadził konsultacje ze swoim tureckim odpowiednikiem Hakanem Fidanem, a w najbliższych dniach politycy tureccy będą rozmawiać z przywódcami Szwecji i NATO.

Jeśli po stronie tureckiej nastąpi zmiana podejścia, to oczywiście dotrzymamy obietnicy, że Węgry nie będą opóźniać przystąpienia żadnego kraju do NATO - stwierdził Szijjarto podczas konferencji prasowej w odpowiedzi na pytanie telewizji ATV.

Szef węgierskiej dyplomacji w ostatnim czasie zwracał uwagę, że nie wiadomo czy parlament będzie skłonny umieścić kwestię ratyfikacji szwedzkiego wniosku w porządku obrad letniej sesji. W tym wypadku głosowanie odbyłoby się dopiero jesienią, czyli już po lipcowym szczycie NATO w Wilnie.

Pod koniec marca parlament węgierski zagłosował po wielu miesiącach za przyjęciem Finlandii do NATO, niedługo przed decyzją Turcji. 4 kwietnia Finlandia stała się 31. członkiem Sojuszu. Wciąż nie wiadomo, kiedy węgierski parlament będzie głosował nad wnioskiem szwedzkim.

W połowie czerwca węgierskie media pisały, że głosowanie nad znajdującym się w izbie od roku wnioskiem szwedzkim może mieć miejsce w trakcie sesji czerwcowo-lipcowej.

Marcin Furdyna