Węgry: Kara dla ministerstwa, bo nie udostępniło dokumentów ws. Paksu

Na karę wysokości 200 tys. forintów (ponad 2600 zł) skazał węgierski sąd Ministerstwo Finansów za to, że nie udostępniło dokumentów dotyczących modyfikacji umowy kredytowej na rozbudowę elektrowni atomowej w Paksu – poinformował we wtorek portal Alfahir.

Węgierski minister finansów Mihaly Varga w lutym 2019 r. udał się do Moskwy na rozmowy ws. modyfikacji umowy o kredycie wysokości 10 mld euro na rozbudowę elektrowni. Opozycyjna posłanka Marta Demeter wystąpiła o informację na temat wyniku tych rozmów jako danych dotyczących interesu publicznego.

Sąd pierwszej instancji jeszcze w 2019 r. nakazał upublicznienie modyfikacji umowy kredytowej, co potwierdził także sąd drugiej instancji, ale resort mimo to nie jej ujawnił. Wobec tego posłanka zainicjowała procedurę egzekucyjną, ale także to nie odniosło skutku.

W listopadzie 2017 r. ówczesny sekretarz stanu odpowiedzialny za utrzymanie poziomu produkcji w Paksu Attila Aszodi powiadomił, że uruchomiono już rosyjski kredyt na rozbudowę siłowni i spłacane są pierwsze rachunki wystawione przez generalnego wykonawcę inwestycji.

W kwietniu bieżącego roku resort finansów podał zaś, że wynegocjowano modyfikację umowy w sprawie finansowania inwestycji w taki sposób, że Węgry będą mogły rozpocząć spłatę zaciągniętego na ten cel kredytu 5 lat później, czyli w 2031 r. Jak dodano, zmiana umowy nie pociągnie za sobą korekty oprocentowania.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska