Węgry: Kolejna chińska firma wybuduje fabrykę baterii do samochodów elektrycznych

Chińska firma Eve Energy, dziewiąty największy na świecie producent baterii do samochodów elektrycznych, wybuduje fabrykę w Debreczynie we wschodnich Węgrzech - poinformował we wtorek minister spraw zagranicznych i handlu Węgier Peter Szijjarto.

Będzie to pierwszy europejski zakład Eve Energy; inwestycja ma kosztować 400 mld forintów (ok. 5 mld zł). Według Szijjarto Chińczycy otworzą zakład na Węgrzech na prośbę BMW w celu zaopatrzenia niemieckiego koncernu w nową generację cylindrycznych ogniw akumulatorowych.

Państwo węgierskie dofinansuje powstanie fabryki kwotą 14 mld ft (ok. 172 mln zł).

Przy ogłoszeniu inwestycji szef węgierskiej dyplomacji zwracał uwagę na kwestie ochrony środowiska i wykorzystanie wody w związku z protestami, jakie w ostatnim czasie miały miejsce na Węgrzech przeciwko budowie nowych fabryk akumulatorów.

W sierpniu 2022 roku rząd w Budapeszcie poinformował, że chińska firma CATL zainwestuje 7,3 mld euro w fabrykę baterii, również w Debreczynie. Jest to największa zagraniczna inwestycja w historii Węgier.

Z Budapesztu Marcin Furdyna