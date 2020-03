Węgry: Kolejne miliony euro na walkę z koronawirusem

Rząd Węgier przeznaczy ponad 15 mld forintów (42,5 mln euro) na zakup wyposażenia medycznego w ramach walki z koronawirusem – oświadczył w środę rzecznik Centrum Informacyjnego Rządu Oers Farkas w Radiu Kossuth.

Zgodnie z decyzją rządu środki te zostaną wydane i rozdysponowane na zlecenie sztabu operacyjnego ds. walki z koronawirusem. Dekret w tej sprawie został oficjalnie opublikowany. Już wcześniej rząd Viktora Orbana wydzielił ponad 8 mld forintów (24 mln euro) na obronę przed koronawirusem.

O wyasygnowaniu miliarda forintów (2,8 mln euro) na pokrycie dodatkowych wydatków związanych z pandemią zdecydował też burmistrz Budapesztu Gergely Karacsony.

W ostatnich dniach ukazały się najnowsze dekrety rządu dotyczące kolejnych posunięć mających złagodzić skutki gospodarcze pandemii koronawirusa. Jest wśród nich zwolnienie najbardziej dotkniętych skutkami pandemii małych przedsiębiorstw oraz firm medialnych z obowiązku płacenia podatku do 30 czerwca. Spłata powstałych przed 1 marca zaległości w podatku od małych przedsiębiorstw została odroczona do pierwszego miesiąca po kwartale po zniesieniu stanu zagrożenia spowodowanego pandemią koronawirusa - będą one musiały zostać zapłacone w 10 równych miesięcznych ratach.

Ponadto zawieszono eksmisje i konfiskaty oraz przedłużono prawo do dodatku macierzyńskiego (GYED), dodatku na opiekę nad dzieckiem (GYES) i zasiłku wychowawczego (GYET), wygasających podczas stanu zagrożenia.

Dziennik "Magyar Nemzet" poruszył w środę kwestię zdalnego nauczania na uniwersytetach, które - jak pisze - w większości nie będą musiały przesuwać terminu egzaminów, gdyż przejście na nowy sposób nauczania odbyło się u nich bez problemów.

Zdalna nauka stanowi natomiast problem na studiach lekarskich i pielęgniarskich, gdzie istotny element stanowią ćwiczenia praktyczne. Te trzeba było zawiesić, w związku z czym trzeba je będzie przeprowadzić po zniesieniu obowiązującego obecnie zakazu wstępu do uniwersytetów. Dlatego prawdopodobnie konieczne będzie przedłużeniu semestru.

W środę poinformowano też na stronie armii węgierskiej, że na dziedzińcu szpitala św. Władysława w Budapeszcie utworzono w ciągu jednego dnia szpital polowy, z którego chorzy będą kierowani do stacjonarnych oddziałów szpitalnych.

Do tej pory stwierdzono na Węgrzech 226 przypadków zarażenia koronawirusem. Dziesięć osób zmarło, a 21 uznano za wyleczone.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska