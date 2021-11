Węgry: Kolejny wzrost liczby zakażeń - 10767; izba lekarska apeluje o restrykcje

Kolejny wzrost liczby zakażeń koronawirusem zanotowały w ciągu ostatniej doby Węgry, drugi dzień z rzędu. Stwierdzono 10 767 nowych infekcji. Węgierska Izba Lekarska zaapelowała o zaostrzenie restrykcji przeciwepidemicznych.

Obecna liczba nowych dziennych infekcji zbliża się już do rekordowego szczytu trzeciej fali pandemii z marca - wynika z danych opublikowanych w czwartek na rządowej stronie poświęconej pandemii.

W ciągu minionej doby zmarło 131 chorych na Covid-19, zaś liczba aktywnych infekcji wzrosła do ponad 121 tysięcy.

Węgierska Izba Lekarska (MOK) w środowym oświadczeniu zaznaczyła, że co dziesiąty zdiagnozowany przypadek dotyczy chorych wymagających hospitalizacji, co bardzo zwiększa obciążenie służby zdrowia. MOK podkreśla np., że choć Węgry mają wystarczającą liczbę respiratorów, to liczba personelu medycznego spadła od ostatniej fali pandemii z powodu zgonów lub rezygnacji z zawodu.

Według MOK czas na nowe restrykcje, "jeśli węgierskie społeczeństwo nie chce na Boże Narodzenie mnóstwa zmarłych". Izba postuluje m.in. nakaz noszenia maseczek ochronnych we wszystkich pomieszczeniach zamkniętych, zakaz organizowania imprez masowych, uzależnienie wstępu do lokali rozrywkowych, kin czy restauracji od zaszczepienia odpowiednią liczbą dawek, a także wsparcie pracy zdalnej.

W czwartek dziennik "Blikk" poinformował, że po prywatce, którą zorganizowała grupa muzyków we wsi Bogacs w północno-wschodniej części kraju, stwierdzono koronawirusa u 10 uczestników, a jeden z nich zmarł. Przy tym wszyscy byli zaszczepieni.

Na Węgrzech zaszczepiło się przeciw koronawirusowi około 60 proc. ludności. Chcąc zachęcić rodaków do ochrony przed Covid-19, władze ogłosiły w przyszłym tygodniu Tydzień Szczepień, podczas którego można się zgłosić na szczepienie bez rejestracji i rezerwacji terminu.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska