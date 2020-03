Węgry: Koncern MOL przystępuje do produkcji środków odkażających

Węgierski koncern gazowo-naftowy MOL w ramach walki z koronawirusem rozpoczyna produkcję środków dezynfekcyjnych, uznawanych obecnie za towar deficytowy – poinformował dyrektor wykonawczy spółki Peter Ratatics na konferencji prasowej online w środę.

Ratatics powiedział, że w zakładach w Almasfuezitoe na północy Węgier w najbliższy weekend rozpocznie się wytwarzanie środków do dezynfekcji ciała i innych powierzchni. Dzienna produkcja ma wynieść 50 tys. litrów. Tamtejsza linia produkcyjna służyła wcześniej do wytwarzania płynu do spryskiwania szyb samochodowych.

Substancję, produkowaną zgodnie z recepturą Światowej Organizacji Zdrowia, otrzymają najpierw szpitale, najważniejsze instytucje publiczne oraz wielkie zakłady, a za dwa tygodnie - drobni handlowcy. Według Rataticsa produkcja najbliższych trzech tygodni wystarczy na zaspokojenie popytu całego kraju przez 2-3 miesiące.

MOL podał, że substancje odkażające będą też produkowane w zakładach koncernu na Słowacji i w Chorwacji.

Do tej pory stwierdzono na Węgrzech 226 przypadków zakażenia koronawirusem. Dziesięć osób zmarło, a 21 uznano za wyleczone.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska