Węgry: Kurtyka: potrzebny konsensus w sprawach klimatycznych

Tempo transformacji ku gospodarce neutralnej dla klimatu powinno być dostosowane do uwarunkowań społeczno-gospodarczych państw członkowskich UE – podkreślił minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka w czwartkowym wywiadzie dla dziennika „Magyar Hirlap”.

"Działania podejmowane w ramach priorytetów polskiej prezydencji w V4 (Grupie Wyszehradzkiej) i wspólne wysiłki na rzecz gospodarki neutralnej dla klimatu muszą odzwierciedlać obecne okoliczności. Dlatego podkreślamy konieczność dostosowania tempa transformacji do uwarunkowań społeczno-gospodarczych poszczególnych państw członkowskich i konieczność solidarnego wspierania się w tych dążeniach, z poszanowaniem prawa wyboru optymalnej ścieżki" - oznajmił Kurtyka.

Podkreślił, że aby UE osiągnęła neutralność klimatyczną, należy wyznaczyć cele pośrednie, na przykład do roku 2030. "Dla Polski kluczowe jest, aby decyzja o celu na 2030 r. była podejmowana w drodze konsensusu. To ważna kwestia, co do której każdy powinien się zgodzić. Nie powinniśmy marginalizować ani ignorować opinii niektórych państw członkowskich" - powiedział.

Pytany o cele polskiej prezydencji w V4 w sferze środowiska i klimatu, Kurtyka zaznaczył, że koncentrują się one w znacznym stopniu na zapewnieniu bezpiecznych dostaw energii, w szczególności poprzez sprawiedliwe przejście sektora energetycznego na gospodarkę neutralną dla klimatu, w tym odbudowę po pandemii Covid-19.

Podkreślił, że V4 jako część UE współpracuje też w zakresie długoterminowej niskoemisyjnej strategii UE. "(…) dążymy do przyjęcia przez UE przepisów uwzględniających perspektywy regionalne, w szczególności w zakresie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w kontekście obecnej pandemii Covid-19. Znalezienie wyważonego kompromisu między unijnymi środkami naprawczymi i zapewnieniem sprawiedliwej transformacji we wdrażaniu Europejskiego Zielonego Ładu ma dla V4 ogromne znaczenie" - zaznaczył.

Jednym z ważnych celów Polski jest uwzględnienie stanowiska V4 przy określaniu zasad funkcjonowania funduszu modernizacyjnego lub funduszu innowacyjnego oraz bezpłatnych przydziałów w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji - powiedział.

W ramach priorytetu "Bezpieczna energia dla przyszłości" polska prezydencja V4 dąży zaś do tego, by polityka energetyczna przyczyniła się do przyszłej gospodarki neutralnej dla klimatu. "W tym kontekście pragniemy zwrócić szczególną uwagę na przyszły rynek gazu ziemnego w UE i bezemisyjną energię jądrową" - podkreślił.

Kurtykę, który jest kandydatem Polski na stanowisko sekretarza generalnego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), zapytano też, jakie wyznaczyłby dla niej cele.

"(…) priorytetem jest opracowanie dostosowanego do kontekstu pandemii Covid-19 zestawu polityk, których realizacja będzie dostępna dla poszczególnych rządów. Głównymi celami działań powinny być kontrola pandemii i opracowanie długoterminowych planów w celu odbudowy gospodarki i jej dynamicznego ożywienia" - oznajmił.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska