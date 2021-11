Węgry: Le Pen zapewniła premiera Orbana o politycznym poparciu

Przywódczyni skrajnie prawicowej partii francuskiej Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen w liście do premiera Węgier Viktora Orbana zapewniła go o swym politycznym poparciu. Poinformował o tym we wtorek rzecznik Orbana, Bertalan Havasi.

Le Pen zapewniła, że w całej rozciągłości popiera sprzeciw Orbana wobec gróźb, wezwań i szantaży, jakich dopuszcza się UE wobec Węgier.

"Jestem mocniej niż kiedykolwiek przekonana, że siły patriotyczne i suwerenistyczne powinny się zjednoczyć w tej walce: trzeba przywrócić i zagwarantować suwerenność państw w funkcjonowaniu europejskiego organizmu" - oznajmiła.

Le Pen opowiedziała się za Europą, która nie jest budowana wbrew państwom członkowskim, tylko wzmacnia je poprzez swobodną i opierającą się na konsensie współpracę.

"Działam na rzecz powodzenia tego podejścia oraz tego, by przekonać moich rodaków w kwietniu 2022 r., by w wyborach prezydenckich (we Francji - PAP) wybrali suwerenność i niezależność" - oznajmiła Le Pen, która zamierza kandydować w tych wyborach.

Nawiązując do swej wizyty w Budapeszcie pod koniec października, Le Pen powiedziała, że przekonała się wówczas, że Węgry nigdy nie szły na kompromisy i nie zrezygnowały z obrony swej pradawnej tożsamości. Na wspólnej z Orbanem konferencji prasowej Le Pen oznajmiła wówczas, że Węgry pod jego przewodnictwem "stoją na czele walki o wolność narodów, walki tak istotnej w świecie nękanym totalitarnymi pokusami, tej walki, bez której nie ma wolności osób".

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska