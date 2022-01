Węgry: Liczba ludności kraju spadła w 2021 r. najbardziej od czasów II wojny światowej

Węgry odnotowały w ubiegłym roku największy od czasów II wojny światowej spadek ludności - zmarło 155 tys osób – wynika z danych opublikowanych w piątek przez Centralny Urząd Statyczny (KSH).

W 2021 r. urodziło się na Węgrzech 93 tysiące dzieci, o 0,7 proc. więcej niż w 2020 r. Dzietność wzrosła dzięki temu do 1,59 z 1,56 rok wcześniej.

Jednocześnie jednak zmarło 155 tys. osób, o prawie 10 proc. więcej niż w 2020 r. i o 20 proc. więcej niż przed pandemią koronawirusa.

Z danych KSH wynika też, że w zeszłym roku o 7,3 proc. - do 72 tys. - wzrosła liczba zawieranych małżeństw. Po raz ostatni tak wiele osób pobrało się w 1986 r.

KSH podkreśla, że spadek liczby ludności zneutralizowała nieco międzynarodowa migracja i według szacunków pod koniec 2021 r. na Węgrzech żyło 9 mln 689 tysięcy osób wobec 9,73 mln rok wcześniej.

Liczba ludności na Węgrzech spada od wielu lat. Rząd stale poszerza program wsparcia dla rodzin. Wprowadzono np. rodzinną ulgę mieszkaniową - jednorazowe bezzwrotne wsparcie finansowe na zakup, budowę lub powiększenie domu czy mieszkania. Są do niego uprawnieni małżonkowie, partnerzy lub osoby samotnie wychowujące jedno lub więcej dzieci. Wysokość wsparcia zależy od liczby wychowywanych dzieci i wynosi od 600 tys. do 10 mln forintów (od 7,7 do 128 tys. zł).

Innym świadczeniem jest rodzinna ulga podatkowa, która obniża podstawę opodatkowania zależnie od liczby dzieci o 10-33 tys. forintów (127-420 zł) miesięcznie na dziecko. Oprócz tego państwo pomaga m.in. rodzinom mającym kredyty hipoteczne, przejmując część spłaty, począwszy od narodzin drugiego dziecka. Dożywotnio zwolniono też z podatku PIT matki z czwórką dzieci. To tylko niektóre z ułatwień dla rodzin.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska