Węgry: Liczba nowych zakażeń koronawirusem poniżej 1000, a zgonów – 100

Liczba nowych zgonów na Covid-19 nie przekracza na Węgrzech 100, a nowych zakażeń 1000, co jest pozytywnym trendem - podała w poniedziałek naczelna lekarz kraju Cecilia Mueller. W ciągu ostatniej doby zmarło 68 osób i wykryto 875 nowych infekcji.

Mueller na konferencji prasowej online wyraziła też zadowolenie z faktu, że liczba osób wyleczonych z Covid-19 przekroczyła już 230 tys. i jest znacznie wyższa niż liczba aktywnych infekcji, która wynosi obecnie niecałe 111 tys.

Za pozytywny trend uznała również to, że spada liczba chorych na Covid-19 wymagających opieki szpitalnej - jest ich obecnie 4445, przy czym 330 oddycha przy pomocy respiratora.

Węgry najwięcej nowych zakażeń koronawirusem notowały od połowy listopada do połowy grudnia; rekordowo dużo infekcji wykryto 29 listopada: aż 6819. Od 9 stycznia liczba nowych stwierdzonych zakażeń nie przekracza 2000 na dobę.

Od końca listopada do 20 grudnia przypadł okres największej śmiertelności wśród chorych na Covid-19 - dziennie umierało wtedy często ponad 150 osób (najwięcej 5 grudnia - 193).

Do tej pory na Węgrzech stwierdzono prawie 353 tys. zakażeń koronawirusem, a 11 409 chorych na Covid-19 zmarło.

Mueller zaapelowała do mieszkańców o rejestrowanie się na szczepienie przeciwko koronawirusowi. Poinformowała, że do tej pory zaszczepiono na Węgrzech 123 188 osób i we wtorek wyczerpie się zapas otrzymanych dotąd szczepionek, wystarczający dla niespełna 130 tys. ludzi. W pierwszej kolejności szczepieni są pracownicy służby zdrowia i pracownicy oraz pensjonariusze domów opieki dla starszych.

Naczelna lekarz poinformowała, że wszystkim zaszczepionym osobom wstrzyknięto preparaty Pfizera lub Moderny. Według Centrum Informacyjnego Rządu tylko ci dwaj producenci dysponują obecnie certyfikatem władz węgierskich. Mueller dodała, że nikomu nie podano dotąd szczepionki rosyjskiej, która w ilości 6 tys. dawek dotarła na Węgry jeszcze pod koniec grudnia.

Premier Viktor Orban mówił w piątek w Radu Kossuth, że jeśli Węgry będą podawać obywatelom tylko szczepionki zakupione przez Brukselę, to obecne ograniczenia epidemiczne można by znieść być może pod koniec lata lub na jesieni. Gdyby jednak władze węgierskie dopuściły do użytku również szczepionkę chińską, byłoby to możliwe już wiosną - dodał. Orban ocenił, że chińska szczepionka nie niesie ze sobą ryzyka i zapowiedział, że w ciągu kilku dni może zapaść decyzja władz w jej sprawie.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska