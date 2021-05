Węgry: Liczba nowych zgonów na Covid-19 i zakażeń najniższa od jesieni 2020 roku

Liczba nowych zgonów na Covid-19 i zakażeń koronawirusem spadła na Węgrzech w poniedziałek do poziomu z początku drugiej fali epidemii, czyli z jesieni 2020 roku – wynika z danych opublikowanych na rządowej stronie internetowej poświęconej pandemii.

W ciągu ostatniej doby zmarło 38 chorych na Covid-19 - najmniej od 25 października, stwierdzono też 426 nowych zakażeń koronawirusem - najmniej od 9 września.

Liczba aktywnych zakażeń spadła do 138 tys. Jest to poziom nieco przewyższający ten z 11 marca br., czyli z początkowej fazy trzeciej fali epidemii. Oznacza to jednak, że trzecia fala epidemii zdaje się już wygasać.

W sumie od początku pandemii stwierdzono na Węgrzech prawie 799 tys. zakażeń koronawirusem i zmarło ponad 29 tys. chorych na Covid-19.

W całym kraju zaszczepiono już przeciw Covid-19 co najmniej jedną dawką 4 miliony 640 tys. osób na ponad 9,7 mln mieszkańców, a ponad 2 mln 700 tys. otrzymało już także drugą dawkę.

Od 1 maja na Węgrzech zniesiono znaczną część restrykcji przeciwepidemicznych dla osób, które mają kartę poświadczającą ochronę przeciw koronawirusowi poprzez szczepienie lub przebycie Covid-19. Osoby te mogą korzystać m.in. z lokali restauracyjnych i kawiarni nie tylko na tarasach, ale i wewnątrz, mogą zatrzymywać się w hotelach oraz zabierać do nich dzieci, a także odwiedzać ogrody zoologiczne, muzea, teatry, kina i biblioteki, kluby fitness, pływalnie i lodowiska.

Godzina policyjna została dla wszystkich skrócona i zaczyna się o godz. 24 zamiast 23, a możliwe godziny pracy sklepów wydłużyły się do godz. 23.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska