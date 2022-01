Węgry: Liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 przekroczyła 40 tys.

Liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 przekroczyła na Węgrzech 40 tysięcy; w ciągu ostatniej doby zmarło 69 chorych – poinformowano we wtorek na rządowej stronie internetowej poświęconej pandemii koronawirusa.

Stwierdzono 3382 nowe zakażenia koronawirusem, w związku z czym liczba infekcji wykrytych na Węgrzech od początku pandemii przekroczyła już 1,3 mln. W kraju mieszka ok. 10 mln osób.

Rośnie liczba aktywnych infekcji, których obecnie jest ponad 113 tysięcy. Leczenia szpitalnego wymaga prawie 3 tys. chorych na Covid-19, a 274 oddycha przy pomocy respiratora.

Do tej pory co najmniej jedną dawką zaszczepiło się przeciw koronawirusowi 6 mln 295 tys. mieszkańców kraju, dwiema 6 mln 34 tys., zaś trzema 3 mln 292 tys. Trwa akcja szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat. Do tej pory szczepionkę otrzymało już 56 tys. z nich.

Opadająca już czwarta fala pandemii na Węgrzech zaczyna powoli przechodzić w piątą - od początku stycznia liczba zakażeń ponownie rośnie. Minister zasobów ludzkich Mikos Kasler wyraził w poniedziałek przekonanie, że z uwagi na wariant Omikron w piątej fali pandemii dzienna liczba wykrywanych infekcji koronawirusa może przekroczyć nawet 13 tys., zaś nowych zgonów - 200.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska