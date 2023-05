Węgry: Media: dzięki dobrym stosunkom Budapeszt-Mińsk reprezentacja Białorusi rozegra mecze kwalifikacyjne do Euro 2024 w stolicy Węgier

Reprezentacja Białorusi w piłce nożnej rozegra dwa mecze w ramach kwalifikacji do Euro 2024 na w Budapeszcie – poinformował Węgierski Związek Piłki Nożnej (MLSZ).

Związek potwierdził w niedzielę sobotnie doniesienia dziennika "Nepszava". Gazeta informowała, że najbliższe dwa mecze kwalifikacyjne przeciwko Izraelowi i Kosowu reprezentacja Białorusi rozegra na budapeszteńskim stadionie im. Ferenca Szuszy.

Według informacji MLSZ, które związek przesłał do dziennika, to białoruska federacja piłkarska zwróciła się do Węgrów z prośbą o wskazanie odpowiednich do rozegrania meczów obiektów.

W związku z dobrymi stosunkami dyplomatycznymi pomiędzy Białorusią a Węgrami "Nepszava" pisze, że w całą sprawę mogło być zaangażowane węgierskie ministerstwo spraw zagranicznych i handlu.

W tym tygodniu portal Wolna Europa informował, że Węgry były jedynym krajem, który nie przyłączył się do wspólnego oświadczenia krajów unijnych potępiającego sytuację praw człowieka na Białorusi.

W lutym szef węgierskiej dyplomacji Peter Sziijarto pojechał na Białoruś, która została objęta unijnymi sankcjami i która wspiera Rosję w jej agresji na Ukrainę. Szijjarto twierdził wówczas, że trzeba utrzymywać kanały komunikacji, aby umożliwić rozmowy pokojowe między Kijowem i Moskwą.

Z kolei w połowie kwietnia Szijjarto przyjął w Budapeszcie ministra spraw zagranicznych Siarhieja Alejnika, z którym omawiał między innymi współpracę gospodarczą w dziedzinach nieobjętych unijnymi sankcjami. Dzień przed tym spotkaniem Szijjarto był w Moskwie.

Zgodnie z decyzją UEFA drużyna białoruska ma rozgrywać mecze domowe na neutralnym terenie. Po dwóch kolejkach kwalifikacji do Euro 2024 zajmuje ona ostatnie miejsce w swojej grupie z zerowym dorobkiem punktowym.

Z Budapesztu Marcin Furdyna