Węgry: Media: rekordowy wzrost oszczędności, optymizm na poziomie sprzed pandemii

Rekordowy wzrost oszczędności zanotowano na Węgrzech w pierwszym kwartale tego roku – podał w poniedziałek dziennik „Vilaggazdasag”. Jednocześnie optymizm gospodarczy Węgrów wzrósł do poziomu sprzed pandemii Covid-19.

Według banku centralnego oszczędności Węgrów - w papierach wartościowych, na rachunkach bieżących i lokatach - wzrosły w I kwartale o 920 mld forintów (ponad 2,5 mld euro). Jest to znacznie więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku, kiedy to w pierwszym kwartale przybyło 478 mld forintów (1,3 mld euro) oszczędności, ale także więcej niż w rekordowym 2019 roku.

Dziennik cytuje Gyoezoe Nyitraiego z OTP Banku, według którego oszczędności w jego banku wzrosły w I kwartale bieżącego roku o jedną trzecią w stosunku do rekordowego wcześniej I kwartału 2019 roku.

Klienci deklarują niezmiennie dwa podstawowe cele oszczędzania: zakup lub odnowienie mieszkania oraz zabezpieczenie przyszłości dzieciom.

Tymczasem z sondażu Instytutu Badań Gospodarczych (GKI), przeprowadzonego przy wsparciu UE, wynika, że optymizm Węgrów w sferze gospodarki wrócił do poziomu sprzed pandemii. Wskaźnik koniunktury wzrósł z minus 2,2 w czerwcu do minus 1,1 pkt w maju. Dla porównania w kwietniu 2020 roku spadł on do rekordowego minus 35 pkt. Jednocześnie wskaźnik optymizmu w biznesie wzrósł z plus 2,1 w czerwcu do 4,4 pkt. w lipcu.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska