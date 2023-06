Węgry: Media: syn powiązanego z Kremlem oligarchy kupił wartą miliony willę w Budapeszcie

Rosyjski miliarder mieszkający na Węgrzech Timur Rahimkułow, którego ojciec Megdet jest oligarchą blisko powiązanym z Kremlem, kupił w Budapeszcie willę od małżeństwa sławnych piosenkarzy wartą ponad 12 mln zł – napisał węgierski dziennik Blikk.

Chodzi o położoną w II dzielnicy Budapesztu 22-pokojową nieruchomość Villa Korda o powierzchni 1500 metrów kwadratowych. Jej właścicielami było małżeństwo popularnych węgierskich piosenkarzy, Gyorgy Korda i Klari Balazs.

Budynek funkcjonował częściowo jako 3-gwiazdkowy hotel. Według małżeństwa powodem sprzedaży nieruchomości były zbyt wysokie koszty jej utrzymania. Już wcześniej próbowali sprzedać willę za 780 mln forintów (9,5 mln zł) firmie, która chciała w niej urządzić luksusowe apartamenty, ale transakcja nie doszła do skutku

"Niedawno sprzedaliśmy willę. Udało nam się dojść do porozumienia z naprawdę przyzwoitym nowym właścicielem. Myślę, że jest w dobrych rękach, my już mieszkamy w naszym nowym mieszkaniu" - powiedział Blikkowi sam Korda.

Nowym właścicielem willi jest firma zajmująca się nieruchomościami Gorod Pro Ltd., należąca do mającego podwójne rosyjsko-węgierskie obywatelstwo Timura Rahimkułowa. Według "Forbesa" zajmuje on jedenaste miejsce na liście najbogatszych Węgrów z majątkiem 172,8 mld ft (2,1 mld zł).

Jego ojcem jest Megdet Rahimkułow, rosyjski oligarcha powiązany z Władimirem Putinem, który został objęty sankcjami przez Ukrainę.

"Megdet Rahimkułow jest agentem wpływu Putina na Węgrzech. On i jego rodzina angażują się w działalność handlową (mają powiązania biznesowe) z rosyjskimi organizacjami zapewniającymi znaczące źródło dochodów dla rosyjskiego rządu, który zainicjował działania wojenne i ludobójstwo ludności cywilnej na Ukrainie" - napisano na stronie ukraińskiej Narodowej Agencji ds. Zapobiegania Korupcji (NAZK).

Megdet Rahimkułow miał w latach 90. 10 proc. udziałów w spółce joint venture Gazpromu i węgierskiego koncernu MOL, do 2007 roku kierował węgierskim bankiem AEB, a także posiadał udziały w MOL i największym komercyjnym banku na Węgrzech OTP, który został w ostatnim czasie wpisany przez Ukraińców na listę międzynarodowych sponsorów wojny.

Przez pewien czas był również szefem węgierskiego oddziału Gazpromu. Jak pisze NAZK, do czasu powrotu do Rosji w 2008 roku był najbogatszym mieszkańcem Węgier. Obecnie znajduje się na liście kilkudziesięciu najbogatszych ludzi w Rosji.

Jak donoszą węgierskie media, Timur oraz jego brat Rusłan mają liczne nieruchomości na Węgrzech, posiadają także udziały w banku OTP. Bracia przymierzali się ostatnio również do zakupu pierwszoligowej drużyny piłkarskiej Ujpest.

Timur Rahimkułow ma też wybudować ogromny kompleks biurowo-mieszkalny w XIII dzielnicy Budapesztu nad Dunajem, na terenie dawnej fabryki maszyn Lang.

Jak podkreśla Blikk, nie wiadomo dokładnie, za ile firma Rosjanina zakupiła willę, jednak według eksperta ds. nieruchomości, cytowanego przez gazetę, jest ona warta około 1 mld ft (ponad 12 mln zł).

"Nieruchomość znajduje się w jednej z najbardziej imponujących dzielnic Budapesztu, jest ogromna i już podzielona na osobne mieszkania. Jest to bardzo dobra inwestycja, ponieważ mieszkania są obecnie bardzo poszukiwane, zarówno do kupna, jak i wynajmu" - pisze Blikk.

Z Budapesztu Marcin Furdyna