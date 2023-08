Węgry: Media: w Warszawie odbywa się największa parada wojskowa od dziesięcioleci; prezydent podkreśla kwestie bezpieczeństwa

W Warszawie we wtorek odbywa się największa od dziesięcioleci parada wojskowa, która ma być sygnałem w kierunku Rosji, prowadzącej wojnę przeciwko na Ukrainie, a także do wyborców przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi – piszą we wtorek węgierskie media, cytując prezydenta Andrzeja Dudę, mówiącego o wadze kwestii bezpieczeństwa.

"Minister obrony Mariusz Błaszczak ma nadzieję, że dzięki temu proces modernizacji wyposażenia polskiej armii będzie bardziej widoczny" - napisał dziennik "Nepszava". Gazeta podkreśla, że w Polsce nie widziano takiej ilości sprzętu na paradzie od czasu zakończenia zimnej wojny.

Rosyjska inwazja na Ukrainę sprawiła, że wzmocnienie sił zbrojnych stało się priorytetem polskiego rządu.

Z kolei gazeta "Magyar Nemzet" pisze, że prezydent Polski Andrzej Duda zwrócił uwagę, iż kwestia bezpieczeństwa ma fundamentalne znacznie dla Polski, ponieważ potencjalne prowokacje wymagają stałej gotowości.

Jak podkreśla "Nepszava", rząd w Warszawie zobowiązał się do podwojenia liczebności armii oraz przeznaczenia ok. 4 proc. PKB na obronność.

Z Budapesztu Marcin Furdyna