Węgry: Mieszkańcy Budapesztu ściągają nad Balaton, burmistrzowie się nie cieszą

Mieszkańcy Budapesztu, chcąc zmniejszyć ryzyko zakażenia koronawirusem w zatłoczonej stolicy, ściągają do swoich letnich domków nad Balaton. Tamtejsze miejscowości zapełniły się gośćmi, z czego nie cieszy się lokalna ludność – donoszą media węgierskie.

W Csopaku na północnym wybrzeżu Balatonu podwoiła się liczba ludności. Obok 2000 stałych mieszkańców jest tam również 2000 letnich rezydencji, których większość zajęli teraz właściciele - podała lokalna telewizja Veszprem TV.

Zdaniem burmistrz Csopaku Tibora Ambrusa problem stanowi nie to, że zwiększyła się liczba mieszkańców, lecz fakt, iż nie przestrzegają podstawowych zasad.

"Jeśli z 2-tysięcznej miejscowości zacznie korzystać 4000 osób, zwiększa się ryzyko zakażenia. Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za samych siebie, ale także za innych" - powiedział, dodając, że tłumy w Csopaku przywodzą na myśl letni sezon, w restauracjach nie można znaleźć miejsca, a przed lodziarniami wiją się kolejki.

Podobne doniesienia przekazuje lokalny portal Hirbalaton.hu. Jedna z właścicielek tutejszych domków powiedziała portalowi, że w Siofok i Zamardi, które należą do najpopularniejszych kurortów nad Balatonem, pojawiło się wielu właścicieli letnisk.

"Jest nas teraz na letniskach więcej niż rok wcześniej. Przyjechaliśmy z Budapesztu, bo jest spokojniej, nie ma tylu zagrożeń, okazji do spotykania się co w stolicy. Jeśli pojadę dwie miejscowości dalej, mogę łatwo zrobić zakupy i nie jestem wystawiona na ryzyko. Czuję się bezpieczniej" - powiedziała.

Regionalny portal Sonline pisze, że w mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo wpisów, w których miejscowa ludność prosi budapeszteńczyków, by nie przyjeżdżali, bo od kiedy się pojawili, w sklepach zabrakło wielu towarów. Podobno w Balatonboglar na południowym brzegu jeziora trudno dostać mąkę.

Wiele osób zjechało również do Balatonlelle i Fonyod. Portal cytuje właścicielkę jednego z pensjonatów w Balatonlelle, która mówi, że poproszono ją, by wynajęła apartament, gdzie można by przenieść całe biuro, i tymczasowo zameldowała gości.

W Siofok zrobiło się tak tłoczno, że burmistrz Robert Lengyel w liście otwartym poprosił właścicieli letnisk, by nie przyjeżdżali. "Uprzejmie proszę właścicieli nieruchomości w Siofok, by zważywszy na stan zagrożenia wykazali się odpowiedzialną postawą obywatelską i tu nie przyjeżdżali, nie przenosili się do letnisk w Siofok, tylko pozostali w domu" - napisał burmistrz, podkreślając, że właściciele mogą być nieświadomi, iż są zakażeni i stworzą nowe ognisko koronawirusa.

Na Węgrzech stwierdzono dotąd 73 przypadki zakażenia koronawirusem.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska