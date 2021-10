Węgry: Minister Błaszczak: nie pozwolimy na forsowanie granicy przez nielegalnych migrantów

Nie pozwolimy, żeby granica była forsowana przez nielegalnych migrantów – oznajmił w poniedziałek minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak na konferencji prasowej po rozmowach w Budapeszcie ministrów spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej i Egiptu.

"Nie pozwolimy na to, żeby granica była forsowana przez nielegalnych migrantów, nie pozwolimy na to, żeby wywołany został kryzys migracyjny. Granica naszych państw stanowi granicę jednocześnie UE. Jesteśmy skoncentrowani na ochronie tej granicy" - oświadczył Błaszczak.

Minister powiedział, że w 2015 r. to właśnie solidarna postawa państw Grupy Wyszehradzkiej doprowadziła do tego, że kryzys migracyjny został zatrzymany i nie doszło do jego eskalacji.

"Dziś chciałbym podziękować panom ministrom spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej za wsparcie, które jest udzielane

Polsce i państwom bałtyckim: Litwie i Łotwie w sytuacji kryzysu migracyjnego, próby wywołania kolejnej fali kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej, litewsko-białoruskiej i łotewsko-białoruskiej" - powiedział.

Polski minister podziękował też szefowi dyplomacji Egiptu Samehowi Szukriemu za postawę władz tego kraju i udział w hamowaniu presji migracyjnej.

"Rozmawialiśmy również na temat zagrożeń terrorystycznych. Nie ulega żadnej wątpliwości, doświadczył tego zachód Europy, że za

kryzysem migracyjnym szedł kryzys związany z atakami terrorystycznymi. My stanowimy odpowiedzialne rządy, my nie godzimy się na narażenie naszych obywateli na zagrożenia terrorystyczne. Będziemy robić wszystko, żeby do tego nie dopuścić" - podkreślił.

Polski minister dodał, że jego obecność na spotkaniu szefów dyplomacji wynika stąd, że jako minister obrony narodowej jest współodpowiedzialny za ochronę polskiej granicy.

Podczas poniedziałkowych rozmów szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto zaznaczył, że do powstrzymania fal migracyjnych są potrzebni zewnętrzni sojusznicy i z tego punktu widzenia Egipt jest bardzo istotnym partnerem, który dowiódł, że można powstrzymać migrację również na granicy morskiej. Podkreślił, że dobrze by było, gdyby "UE odnosiła się do Egiptu odpowiednio do tego" i gdyby "w przyszłości udało się trochę obniżyć głośność deklaracji potępiających Egipt".

Ocenił, że w polityce międzynarodowej popełniany jest "jeden błąd za drugim", a nieodpowiedzialne wypowiedzi grożą nowymi falami migracyjnymi. Zwrócił też uwagę, że oprócz presji migracyjnej z południa pojawiła się w Europie także presja ze wschodu, z którą musi się teraz borykać Polska.

Ze swej strony Szukri podkreślił, że w jego kraju znajduje się obecnie 5,5-6 mln imigrantów, wobec czego potrzebuje on pomocy międzynarodowych partnerów.

W środę odbędzie się w Budapeszcie spotkanie szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej i Egiptu.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska