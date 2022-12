Węgry: Minister funduszy europejskich: liczę, że w następnym roku przekonamy KE do odblokowania unijnych środków

Liczę, że w 2023 roku uda nam się przekonać Komisję Europejską do odblokowania środków w ramach polityki spójności – powiedział w środę na konferencji prasowej węgierski minister rozwoju regionalnego i funduszy europejskich Tibor Navracsics.

Navracsics odniósł się do środowej decyzji Komisji Europejskiej o przyjęciu węgierskiego Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oraz do rekomendacji zamrożenia środków z polityki spójności dla Węgier. Powiedział, że decyzja KE nie była zaskoczeniem dla węgierskiego rządu, a jej stanowisko jest tożsame z tym zaprezentowanym we wrześniu.

Komisja pochwaliła węgierski KPO jako "jeden z najlepszych" i przyznała mu najwyższe oceny z wyjątkiem jednej kategorii - stwierdził polityk.

Media informowały o decyzji KE już w zeszłym tygodniu. "Komisja Europejska przyjęła ostatnio nieco inną politykę komunikacyjną, przekazując swoje stanowisko najpierw dziennikarzom, a potem rządowi węgierskiemu, ale nie jest to powód, by nie kontynuować negocjacji" - zauważył Navracsics.

W kwestii środków z polityki spójności dla Węgier, które KE rekomenduje zamrozić, minister stwierdził, że decyzja wynika z faktu, iż rządowy "harmonogram legislacyjny i tworzenia instytucji" zawiera terminy, "które są jeszcze przed nami". Navracsics wyraził nadzieję, że KE pod koniec marca dokona przeglądu całego procesu zmian na Węgrzech i zdecyduje o odblokowaniu środków.

KE podjęła w środę decyzję, by zarekomendować zamrożenie 7,5 mld euro z polityki spójności dla Węgier. Jednocześnie KE zaaprobowała Krajowy Plan Odbudowy Węgier. Zastrzegła jednocześnie, że żadna płatność z Funduszu Odbudowy i Odporności (RRF) nie będzie możliwa bez zrealizowania 27 kamieni milowych.

Z Budapesztu Marcin Furdyna