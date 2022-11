Węgry: Minister funduszy europejskich: mamy „wszelkie szanse” na porozumienie z KE do końca roku

Węgry mają „wszelkie szanse” na dojście do porozumienia z Komisją Europejską co do wypłaty środków unijnych z funduszów odbudowy i spójności do końca roku - powiedział we wtorek minister rozwoju regionalnego i funduszy europejskich Tibor Navracsics.

Komisja Europejska może podjąć niezbędne decyzje w tej sprawie w drugiej połowie listopada, a fundusze mogą być dostępne dla Węgier w przyszłym roku - stwierdził minister. "Jesteśmy na dobrej drodze" - dodał.

Polityk przypomniał, że Węgry są jednym z najefektywniejszych krajów pod kątem wykorzystywania środków unijnych. W odniesieniu do ram finansowych na lata 2014-2020 efektywność ta wynosi 80 proc., podczas gdy średnia unijna to 71 proc. - zauważył.

Celem wykorzystania środków wspólnotowych i krajowych jest uczynienie Węgier jednym z pięciu najbardziej przyjaznych do życia krajów w UE do 2030 roku, a pieniądze mają być przeznaczone na rozwój gospodarki, infrastruktury, konkurencyjności oraz na wsparcie zielonej i cyfrowej transformacji - stwierdził Navracsics.

W chwili obecnej Węgry starają się o odblokowanie 5,8 mld euro z Funduszu Odbudowy. Ponadto we wrześniu KE zaproponowała Radzie UE wszczęcie mechanizmu warunkowości w stosunku do Budapesztu, tj. zawieszenia 7,5 mld euro z Funduszu Spójności ze względu na obawy dotyczące praworządności i w celu ochrony unijnego budżetu.

Z Budapesztu Marcin Furdyna