Węgry: Minister: nauczanie może się rozpocząć w sposób tradycyjny

Rok szkolny może się rozpocząć na Węgrzech 1 września w sposób tradycyjny – oświadczył we wtorek węgierski minister ds. zasobów ludzkich Miklos Kasler na konferencji prasowej w Budapeszcie.

Minister podkreślił, że dane epidemiologiczne umożliwiają tradycyjne rozpoczęcie nauczania, ale sytuacja w krajach sąsiednich zmienia się i trudno przewidzieć, w jaki sposób będzie się dalej rozwijać pandemia, dlatego oświata publiczna musi być gotowa na obronę przed koronawirusem i zapobieganie zakażeniom.

Kasler podkreślił, że jego resort opracował 8-stronicowe zalecenia, które zostały przekazane wszystkim dyrektorom publicznych placówek oświatowych.

Napisano w nich m.in., że szkoły powinny w miarę możliwości zadbać o rzadsze rozmieszczenie uczniów w ławkach, np. poprzez przeniesienie zajęć do większych sal czy usunięcie z nich niepotrzebnych mebli.

Zaleca się również, by w pomieszczeniach wspólnych, takich jak korytarze, przebywało na raz tylko tylu uczniów, by możliwe było zachowanie między nimi odległości 1,5 metra. Ministerstwo radzi, by rozwiązać problem zagęszczenia na korytarzach, np. tak, by o różnych porach dzwonić na przerwę w poszczególnych klasach. Jeśli będzie to niemożliwe, uczniowie starszych klas powinni nosić maski ochronne.

Resort zaleca też, by w jednej sali nie uczyć więcej niż jednej klasy, a jeśli to niemożliwe, odkażać pomieszczenie, zaś lekcje wychowania fizycznego starać się prowadzić na świeżym powietrzu.

Według zaleceń ministerstwa za lekcjach i zajęciach noszenie masek ochronnych jest możliwe, ale nie obowiązkowe.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska