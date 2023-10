Węgry: Minister: porozumienie z KE w sprawie środków unijnych do końca roku; decyzja bez związku z kwestią pomocy dla Ukrainy

Rząd w Budapeszcie do końca roku może osiągnąć porozumienie z Komisją Europejską, które umożliwi faktyczny dostęp do funduszy unijnych – powiedział we wtorek na konferencji prasowej Tibor Navracsics, minister rozwoju regionalnego Węgier. Nie uważa jednak, że kwestia ta wiąże się ze sprawą zgody Budapesztu na zwiększenie unijnego budżetu i pomoc finansową dla Ukrainy.

Polityk podkreślił, że rząd Viktora Orbana jest blisko porozumienia z KE zarówno w przypadku funduszu spójności, jak i Krajowego Planu Odbudowy oraz finansowania projektów w ramach programu Erasmus. Obecnie rząd pracuje nad odpowiedzią na zapytania przesłane przez KE na początku zeszłego tygodnia.

Navracsics nie uważa jednak, że sprawa dostępu do środków unijnych jest powiązana ze zgodą Węgier na zwiększenie unijnego budżetu i finansową pomoc dla Ukrainy, jak donoszą media. Negocjacje w tych dwóch sprawach mogą według niego toczyć się równolegle, ale polityk wątpi, że są one ze sobą powiązane.

Navracsics podkreślił, że w ciągu ostatnich miesięcy był optymistycznie nastawiony co do postępów negocjacji, a bieżące medialne informacje są potwierdzeniem tego optymizmu. Podkreślił jednak, że mowa na razie wyłącznie o doniesieniach medialnych, ponieważ rząd nie dostał jeszcze żadnej oficjalnej wiadomości z Brukseli.

W maju tego roku parlament przyjął pakiet ustaw, które rozwiązały problemy związane z praworządnością zgodnie z zaleceniami KE - powiedział minister cytowany przez agencję MTI. Dodał, że w swoim sprawozdaniu na temat praworządności opublikowanym latem KE zauważyła, że Węgry poczyniły bardzo poważne kroki w celu poprawy systemu zamówień publicznych.

We wtorek brytyjski dziennik "Financial Times" napisał, że Komisja Europejska zamierza odblokować kwotę 13 mld euro z funduszy UE przeznaczoną dla Węgier, która pozostaje zamrożona ze względu na obawy dotyczące przestrzegania przez Budapeszt zasad praworządności; mogłoby to zapewnić wsparcie Węgier dla zwiększenia budżetu UE, a to z kolei umożliwiłoby przekazanie przez Wspólnotę większej pomocy Ukrainie.

W latach 2021-2027 w ramach funduszy spójności dla Węgier przewidziano 22 mld euro. Pod koniec września dziennik "Nepszava", powołując się na swoje źródła w Brukseli, pisał o możliwych wypłatach z części środków obejmujących 13 mld euro.

Ponadto z powodu zarzutów o korupcję rząd w Budapeszcie czeka na odmrożenie 6,3 mld euro, a kolejne 2,6 mld euro jest wstrzymane z powodu "przepisów ograniczających wolność akademicką, prawa gejów i prawa migrantów" - pisała "Nepszava".

Węgry czekają również na wypłatę 5,8 mld euro w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Przekazanie środków zależy jednak od 27 warunków określanych "super kamieniami milowymi", z których wiele czeka jeszcze na spełnienie.

Pod koniec sierpnia rząd Węgier złożył również wniosek o pożyczkę w wysokości 3,9 mld euro z funduszu odbudowy.

Z Budapesztu Marcin Furdyna