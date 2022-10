Węgry: Minister przemysłu: krajowe magazyny gazu zapełnione w 75 proc.

Krajowe magazyny gazu są zapełnione w 75 proc., a biorąc pod uwagę, że pojemność magazynowa na Węgrzech jest dość duża, jesteśmy znacznie powyżej średniej UE pod względem wskaźnika napełnienia w stosunku do rocznego zużycia – poinformował we wtorek minister przemysłu i technologii Węgier Laszlo Palkovics.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Według niego przed rosyjską inwazją na Ukrainę, czyli w momencie zapewnionych dostaw i przystępnych cen energii, można było skupić się na zrównoważonym rozwoju. Jednak wojna sprawiła, że dla wielu importerów netto energii bezpieczeństwo dostaw stało się najważniejsze - stwierdził minister podczas wystąpienia na konferencji Portfolio Energy Investment Forum 2022.

Palkovics nakreślił strategiczne priorytety stojące przed Węgrami w zakresie energetyki. Są to: zmniejszenie udziału gazu w miksie energetycznym poprzez m.in. ograniczenie popytu i podniesienie efektywności energetycznej, wykorzystanie alternatywnych źródeł gazu ziemnego, biogazu czy biomasy, a także przegląd organizacji rynku, rozbudowa mocy wytwórczych i rozwój sieci.

Minister podkreślił również, że do 2030 roku krajowe zużycie gazu ma zostać znacznie ograniczone, natomiast wzrosnąć powinien udział energii elektrycznej w krajowym miksie energetycznym - z obecnych 20 proc. do 26 proc. Będzie to między innymi możliwe dzięki wzrostowi mocy elektrowni słonecznych.

Według danych prezentowanych na stronie Gas Infrastructure Europe AGSI+ (stan na 3 października), średnie zapełnienie magazynów gazu w Unii Europejskiej wynosi 89,3 proc. Jednak biorąc pod uwagę wartości bezwzględne, Węgry posiadają największą pojemność magazynową w UE po takich krajach, jak Niemcy, Włochy, Francja, Holandia i Austria.

Z Budapesztu Marcin Furdyna

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Przemysł 4.0 może być tym elementem, który spowoduje olbrzymią zmianę konkurencyjności naszych produktów, eksport naszej myśli technicznej - mówi ArturPollak, prezes APA Group.