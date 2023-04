Węgry: Minister rolnictwa: działania UE są konieczne, by rozwiązać problem importu zboża z Ukrainy

Wspólne działania na szczeblu UE są konieczne, aby rozwiązać problem importu zboża z Ukrainy - powiedział w poniedziałek minister rolnictwa Węgier Istvan Nagy w wywiadzie dla dziennika „Magyar Nemzet”.

Nagy przypomniał, że wobec problemów z wywozem ukraińskiego zboża, grożących kryzysem żywnościowym na świecie, UE utworzyła specjalne korytarze solidarnościowe, aby ułatwić eksport na tradycyjne rynki w Afryce i Azji.

"Towary z Ukrainy nie dotarły do dotychczasowych klientów, ale utknęły w sąsiednich państwach członkowskich UE" - powiedział minister. Sytuacja ta "powoduje znaczne szkody dla producentów, w tym węgierskich rolników" - podkreślił.

Nagy ocenia, że "całkowity ukraiński import zbóż i nasion oleistych (na Węgry) w zeszłym roku wyniósł 2,5 mln ton, z czego 1,8 mln ton stanowił import bezpośredni, a 0,7 mln ton import pośredni. W poprzednich latach, wynosił około 40-60 tys. ton rocznie".

Według ministra rolnictwa z powodu napływu ukraińskiego zboża ceny pszenicy konsumpcyjnej spadły na Węgrzech o 27 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, cena pszenicy paszowej o 37 proc., a kukurydzy paszowej o 23 proc. Prócz spadku cen Nagy zwraca uwagę na utratę możliwości sprzedaży przez węgierskich rolników.

Jak zaznaczył polityk, kontrole jakości importowanego z Ukrainy zboża potwierdziły obecność m.in. mykotoksyny (toksyny wytwarzanej przez niektóre gatunki grzybów) oraz dały pozytywny wynik badania GMO, co jest wbrew przepisom unijnym.

Nagy podkreślił również, że obecnie część węgierskich zapasów to jeszcze niesprzedane ziarno z 2022 roku, więc w przypadku dużych tegorocznych zbiorów i kontynuowania importu z Ukrainy może wystąpić problem również z magazynowaniem zboża.

"Kraje Europy Środkowej zgodziły się na podjęcie wspólnych działań, koordynowanych przez polskiego premiera Mateusza Morawieckiego, w celu ochrony rolników przed szkodliwymi skutkami ukraińskiego dumpingu zbożowego" - zaznaczył Nagy.

Przypomniał, że w styczniu ministrowie rolnictwa Węgier, Polski, Czech, Rumunii, Bułgarii i Słowacji wezwali Komisję Europejską do podjęcia działań na rzecz stabilizacji rynku wewnętrznego. Ponadto Węgry, Polska, Słowacja, Rumunia i Bułgaria wystosowały list do przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen, wzywając do zwiększenia pomocy dla rolników i zajęcia się przyczynami zjawiska.

"Bruksela nie zrobiła wtedy nic, tylko stanęła po stronie Ukrainy. Następnie wspólnie wystąpiliśmy o pomoc nadzwyczajną z Komisji Europejskiej w celu rozwiązania sytuacji, ale tylko Polska, Rumunia i Bułgaria otrzymały tę pomoc finansową w wysokości ponad 53 milionów euro" - stwierdził Nagy.

W sobotę minister rolnictwa Węgier poinformował, że po decyzji Polski również Węgry tymczasowo zablokowały import ukraińskiego zboża, nasion roślin oleistych i niektórych innych produktów rolnych, aby chronić swój rynek wewnętrzny; ograniczenie ma potrwać do 30 czerwca br.

Z Budapesztu Marcin Furdyna