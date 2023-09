Węgry: Minister rolnictwa: KE nie wysłuchała naszych rolników, pozostawiając decyzję w sprawie eksportu zbóż Ukrainie

Komisja Europejska nie wysłuchała próśb wschodnioeuropejskich rolników o pomoc, nie przedłużyła zakazu importu zbóż z Ukrainy i pozostawiła Kijowowi decyzję w sprawie eksportu na Węgry i do innych sąsiednich krajów – powiedział w wywiadzie dla portalu gospodarczego Vilaggazdasag minister rolnictwa Węgier Istvan Nagy.

Wobec tego rząd Węgier, podobnie jak rząd Polski, był zmuszony działać w ramach krajowych kompetencji i przedłużyć obowiązujący do piątku unijny zakaz importu ukraińskiego zboża - stwierdził polityk.

W opublikowanym w piątek późnym popołudniem dekrecie rząd Węgier wprowadził embargo na szereg produktów rolnych z Ukrainy, rozszerzając jeszcze dotychczasową listę tzw. produktów wrażliwych. W załączniku do dekretu wyszczególniono 24 kategorie takich towarów, w tym różne rodzaje zbóż, mięs, jaja oraz miód.

"Bezcłowy import ukraińskich produktów rolnych, całkowity brak unijnych standardów produkcji, które sprawiają, że europejska produkcja jest droższa, oraz wynikający z tego niski poziom cen, to problem strukturalny, który nie kończy się na roślinach uprawnych" - powiedział minister, uzasadniając embargo na inne produkty.

Dzięki zakazowi importu z Ukrainy "węgierski rynek produktów uniknął całkowitego załamania, krajowe zdolności magazynowe nie zostały zapełnione, a popyt krajowy został utrzymany" - ocenił Nagy.

"Nadal zezwalamy na tranzyt ukraińskich produktów do innych krajów przez nasze granice w ramach europejskiej solidarności z Ukrainą, zwłaszcza po załamaniu się transportu czarnomorskiego" - podkreślił.

KE nie przedłużyła embarga na ukraińskie zboże dla pięciu krajów, w tym Polski i Węgier. Poinformowała, że od soboty Ukraina ma wprowadzić skuteczne środki kontroli eksportu czterech zbóż, aby zapobiec zakłóceniom rynku w sąsiednich państwach członkowskich UE.

Zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji został wprowadzony przez Komisję Europejską na początku maja w wyniku porozumienia z tymi krajami w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Początkowo zakaz obowiązywał do 5 czerwca, a następnie został przedłużony do 15 września. Tranzyt zbóż przez terytoria tzw. krajów przyfrontowych pozostawał dozwolony.

Z Budapesztu Marcin Furdyna