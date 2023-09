Węgry: Minister rolnictwa: zakaz importu zboża z Ukrainy powinien zostać utrzymany po 15 września

Zakaz importu zboża z Ukrainy do sąsiednich państw Unii Europejskiej powinien zostać utrzymany po 15 września – powiedział we wtorek Istvan Nagy, minister rolnictwa Węgier, podczas wizyty w Bukareszcie.

"Wyjątkowe okoliczności uzasadniające zakaz importu do UE pozostają w mocy; zamierzamy utrzymać ograniczenia importu ukraińskiego zboża" - stwierdził Nagy, który w Bukareszcie spotkał się ze swoim rumuńskim odpowiednikiem Florinem-Ionutem Barbu.

Nagy podkreślił, że Węgry - podobnie jak Rumunia - zezwolą na tranzyt, nie chcąc szkodzić Ukrainie, ale chcą też zachować konkurencyjność swoich rolników.

"Będziemy chronić interesy węgierskich rolników wszelkimi możliwymi środkami. Musimy nadal pracować, aby ukraińskie zboże dotarło do portów tak szybko, jak to możliwe i znalazło swoje tradycyjne rynki w Afryce Północnej lub na Bliskim Wschodzie" - zaznaczył węgierski polityk.

Nagy ma też we wtorek omówić kwestię zakazu importu ukraińskiego zboża z ministrami rolnictwa Bułgarii i Słowacji.

Zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji został wprowadzony przez Komisję Europejską na początku maja br. w wyniku porozumienia z tymi krajami w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Początkowo zakaz obowiązywał do 5 czerwca, a następnie został przedłużony do 15 września. Tranzyt zbóż przez terytoria tzw. krajów przyfrontowych jest dozwolony.

Z Budapesztu Marcin Furdyna