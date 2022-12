Węgry: Minister rozwoju regionalnego: możemy być jednym z najbardziej przyjaznych do życia państw UE

Węgry mogą znaleźć się wśród pięciu najbardziej przyjaznych do życia państw w Unii Europejskiej do 2030 roku - oświadczył w piątek minister rozwoju regionalnego i funduszy europejskich Węgier Tibor Navracsics. Dodał, że kluczowym celem węgierskiej polityki rozwoju jest wykorzystanie funduszy UE.

Występował on w piątek na forum parlamentarnej Rady Zrównoważonego Rozwoju, gdzie mówił również o funduszach unijnych, które są przedmiotem negocjacji między rządem w Budapeszcie a Komisją Europejską.

Podkreślił, że o ile państwa członkowskie mogą decydować o wykorzystaniu funduszy z polityki spójności zgodnie z własnymi priorytetami, to co do środków z funduszu odbudowy pole manewru jest bardziej ograniczone.

"Prawie połowa środków dostępnych w jego ramach powinna być wydana na zieloną transformację, czyli na projekty umożliwiające dywersyfikację dostaw energii, modernizację infrastruktury i upowszechnienie energii odnawialnej" - zaznaczył minister.

Navracsics powiedział również, że Węgry mają duże szanse na zawarcie umów potrzebnych do wypłaty środków z funduszu spójności i odbudowy przed końcem grudnia. Kluczowym celem polityki rozwoju jest wykorzystanie funduszy unijnych, aby do 2030 roku Węgry stały się jednym z pięciu najbardziej przyjaznych do życia państw UE - dodał.

W piątek Komisja Europejska powtórzyła, że ostatnie zmiany mające na celu poprawę zabezpieczeń antykorupcyjnych na Węgrzech nie rozwiały obaw dotyczących stanu demokracji w tym kraju, ani nie uzasadniły przekazania funduszy unijnych o wartości do 13,3 mld euro.

Z Budapesztu Marcin Furdyna