Węgry: Minister sprawiedliwości: nie wolno szantażować naruszaniem suwerenności

Nie wolno szantażować naruszaniem tożsamości narodowej i suwerenności – oświadczyła w poniedziałek minister sprawiedliwości Węgier Judit Varga, komentując w Radiu Kossuth zaskarżenie przez Polskę i Węgry systemu warunkowości do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Varga podkreśliła, że Węgry i Polska bronią bezpieczeństwa prawnego, gdyż nie można pozwolić, by nadal obowiązywała norma prawna naruszająca praworządność.

Według niej rozporządzenie w sprawie ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu UE po pierwsze jest pozbawione podstawy prawnej, po drugie niejednoznaczne i nieprzewidywalne, gdyż pojęcie państwa prawa pozostaje niezdefiniowane na szczeblu międzynarodowym, po trzecie wreszcie jest niedopuszczalne omijanie unijnych traktatów przepisem prawnym niższego rzędu.

Jak podkreśliła Varga, praworządność to pragnienie, by organy państwowe działały na podstawie przewidywalnych zasad, ale może to się dziać w różny sposób w różnych państwach, tak więc również w tej sferze istnieje tożsamość narodowa i nie ma jednolitej definicji praworządności.

Minister oceniła, że są w UE osoby, które frustruje fakt, że Węgrzy odnoszą się w inny sposób do takich podstawowych kwestii jak rodzina czy migracja. "Tę frustrację próbują przelać na nas pod płaszczykiem praworządności" - oznajmiła.

"Nie do takiej Europy przystąpiliśmy" - powiedziała Varga, dodając, że jedną z podstawowych zasad była wtedy równość państw członkowskich i narodów.

Złożona w czwartek przez polski i węgierski rząd skarga do TSUE dotyczy umowy z grudnia 2020 roku. Unijni liderzy porozumieli się wtedy w sprawie wieloletniego budżetu, funduszu odbudowy oraz mechanizmu warunkowości. W konkluzjach szczytu dotyczących budżetu UE zawarto zapis, że samo ustalenie, iż doszło do naruszenia zasady państwa prawnego, nie wystarczy do uruchomienia mechanizmu warunkowości, czyli blokowania środków finansowych dla państw członkowskich.

Konkluzje zawierają m.in. zapis, który mówi, że celem rozporządzenia w sprawie systemu warunkowości jest ochrona budżetu UE, w tym funduszu odbudowy, należyte zarządzanie finansami oraz ochrona interesów finansowych Unii.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska