Węgry: Minister sprawiedliwości po wyroku TSUE: ochronimy granice Europy

Węgry także w przyszłości obronią granice Europy - oświadczyła węgierska minister sprawiedliwości Judit Varga, komentując wtorkowe orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące pakietu węgierskich ustaw antyimigracyjnych.

"Węgierska twierdza wytrzyma! Także w przyszłości obronimy granice Węgier i Europy!" - napisała Varga na Facebooku.

TSUE orzekł we wtorek, że automatyczne odrzucenie wniosku o azyl migranta, który przybył z bezpiecznego kraju, jest niezgodne z prawem UE. Według TSUE Węgry naruszyły prawo unijne, "obwarowując sankcją karną działalność organizacyjną, prowadzoną w celu umożliwienia wszczęcia postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej osobom, które nie spełniają ustanowionych przez prawo krajowe kryteriów przyznania tej ochrony".

Chodzi o przyjęty w 2018 r. pakiet ustaw określony przez rząd jako "Stop Soros". Węgry ustaliły w nim m.in. nową podstawę niedopuszczalności wniosków o udzielenie azylu oraz wprowadziły penalizację działalności organizacyjnej mającej na celu ułatwienie składania wniosków o udzielenie azylu przez osoby nieposiadające prawa do azylu na mocy prawa węgierskiego; wprowadziły też ograniczenia swobody przemieszczania się nałożone na osoby podejrzane o popełnienie takiego czynu zabronionego.

"Swym dzisiejszym orzeczeniem Trybunał wypowiedział coś, czego nigdy się nie spodziewaliśmy: że Węgry praktycznie powinny wspierać przemyt ludzi" - napisała Varga.

Wyraziła ubolewanie, że TSUE nie wziął pod uwagę węgierskich argumentów, i oceniła, że "w rzeczywistości brukselskich biurokratów kłuło w oczy" to, że Węgry uznały za przestępstwo wspieranie nielegalnej imigracji, gdyż nie chcą, by zagraniczne NGO organizowały osiedlanie się nielegalnych migrantów w Europie.

"Co teraz? Będą karać państwa członkowskie tylko za to, że bronią kontynentu przed masową imigracją? Nie mamy już złudzeń, ale jedno jest pewne: nadal będziemy bronić Europy. Czy to się podoba brukselskiej bańce, czy nie!" - zakończyła.

Wcześniej rzecznik rządu Węgier Zoltan Kovacs oświadczył, że Węgry przyjmują do wiadomości orzeczenie TSUE, ale zastrzegają sobie prawo do działania przeciw finansowanym z zagranicy organizacjom pozarządowym.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska