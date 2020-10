Węgry: Minister Szijjarto rozmawiał z szefem dyplomacji Białorusi

Szef dyplomacji Węgier Peter Szijjarto poinformował na Facebooku, że przeprowadził we wtorek rozmowę telefoniczną z ministrem spraw zagranicznych Białorusi Uładzimirem Makiejem.

"Powiedział, jak postrzega wewnętrzną sytuację w swoim kraju. Ja natomiast powiedziałem mu, że zależy nam na utrzymaniu komunikacji" - napisał Szijjarto.

Podkreślił, że Białoruś jest członkiem unijnego programu Partnerstwa Wschodniego i "nie możemy udawać, że rozgrywające się tam wydarzenia nie mają aspektu geopolitycznego".

Dodał, że to ważne, by na Białorusi powstał szeroki dialog społeczny, bo "tylko to może dać w rezultacie rozwiązanie mieszczące się w ramach białoruskiej konstytucji".

Na Białorusi od 9 sierpnia odbywają się demonstracje, których uczestnicy protestują przeciwko sfałszowanym wynikom wyborów prezydenckich. Według oficjalnych wyników zwyciężył w nich Alaksandr Łukaszenka.