Węgry: Minister: ustawa będzie obowiązywać tak długo, jak stan zagrożenia

Przyjęta przez parlament Węgier ustawa o ochronie przed koronawirusem będzie obowiązywać tak długo, jak długo będzie się utrzymywać stan zagrożenia – oświadczyła minister sprawiedliwości Judit Varga w austriackiej telewizji ORF we wtorek wieczorem.

Varga powiedziała o przyjętej w poniedziałek ustawie, że parlament w każdej chwili może wycofać pełnomocnictwa przyznane rządowi i samą ustawę, ale o tym, jak długo będzie trwać stan zagrożenia, zdecydują czynniki obiektywne.

Wypowiedź minister przytoczyła w środę agencja MTI.

Varga zaznaczyła, że wszystkie kraje w Europie wprowadzają posunięcia zaradcze w związku z koronawirusem, aby chronić zdrowie obywateli i przezwyciężyć gospodarcze skutki pandemii.

Zarzuty stawiane Węgrom w związku z ustawą minister uznała za nieuzasadnione. Według niej w Europie panuje moda na krytykowanie Węgier, gdyż liberalny mainstream w zachodnioeuropejskich mediach odrzuca polityków, którzy się z nim nie zgadzają. Przypomniała, że rząd Węgier trzy razy pod rząd zdobył w wolnych wyborach większość 2/3 głosów w parlamencie.

Varga dodała, że Węgry w wielu ważnych kwestiach reprezentują poglądy konserwatywne. "Jesteśmy prawdziwymi Europejczykami, ale krytycznymi i dlatego jesteśmy atakowani" - powiedziała.

Odnosząc się do zapisu ustawy, zgodnie z którym za umyślne rozpowszechnianie kłamstw podczas stanu zagrożenia grozi kara od roku do 5 lat więzienia, minister powiedziała, że zwraca on uwagę na fakt, że w stanie zagrożenia każdy powinien być zdyscyplinowany. Podkreśliła jednak, że aby ktoś został ukarany z tego paragrafu, musi umyślnie oznajmić coś, co może negatywnie wpłynąć na skuteczność środków zaradczych. Dodała też, że należy odróżniać nieprawdziwe twierdzenia od wyrażania opinii - pod paragraf nie podpada żadna forma wyrażania opinii, a więc także krytyka rządu, choćby była najsurowsza.

Varga nawiązała też do zapisu ustawy, zgodnie z którym dopóki obowiązuje stan zagrożenia, nie można organizować wyborów uzupełniających ani referendów na szczeblu krajowym czy lokalnym. Minister zwróciła uwagę, że ustawa nie dotyczy wyborów parlamentarnych, których termin określa konstytucja i które odbędą się w 2022 roku.

Przyjęta w poniedziałek ustawa przedłuża stan zagrożenia wprowadzony przez rząd Viktora Orbana 11 marca. Ustawa zakłada też, że rząd będzie mógł w czasie stanu zagrożenia "zawieszać stosowanie niektórych ustaw, odstępować od zapisów ustaw i podejmować inne nadzwyczajne kroki w celu zagwarantowania życia i zdrowia obywateli, bezpieczeństwa prawnego i stabilności gospodarki narodowej".

W ustawie przewidziano też m.in. kary do 8 lat więzienia za grupowe złamanie izolacji lub uniemożliwianie nadzoru podczas stanu zagrożenia, jeśli będzie to skutkowało czyjąś śmiercią.

Ustawa wywołała szereg kontrowersji w Brukseli. Szef komisji wolności obywatelskich (LIBE) Parlamentu Europejskiego, hiszpański europoseł Juan Fernando Lopez Aguilar z grupy Socjalistów i Demokratów (S&D), wyraził obawę z powodu rozszerzenia środków dotyczących "stanu zagrożenia" na Węgrzech i zmian w węgierskim prawie karnym w związku z epidemią koronawirusa. Szczególną krytykę wywołuje fakt, że nie wprowadzono ograniczeń czasowych tych rozwiązań.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska