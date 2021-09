Węgry: Minister Varga: stanowisko PE ws. małżeństw jednopłciowych pozbawione podstaw

Stanowisko Parlamentu Europejskiego, zgodnie z którym małżeństwa jednopłciowe i związki partnerskie powinny być uznawane w całej Unii, jest „całkowicie pozbawioną podstaw opinią polityczną” – oceniła minister sprawiedliwości Węgier Judit Varga.

"Najwyraźniej nie ustępują, Parlament Europejski nadal uwiera to, że Węgry w ustawie o ochronie dzieci nie dopuszczają żadnej propagandy seksualnej w instytucjach oświaty publicznej, szkołach i przedszkolach. Przeszkadza im, że sprzeciwiamy się presji lobby LGBTQ" - oznajmiła Varga na Facebooku.

Według niej PE chciałby dyktować, co Węgry uważają za małżeństwo i rodzinę, i wtrącać się w relacje dziecko-rodzic, chociaż są to kwestie należące do prerogatyw państw narodowych.

Przypomniała, że według konstytucji Węgier należy przestrzegać "niezbywalnych praw podstawowych człowieka", a ich ochrona jest pierwszoplanowym obowiązkiem państwa. Węgry na najwyższym możliwym szczeblu bronią praw człowieka, wobec czego "polityczne wywoływanie histerii przez EP jest bez sensu" - oznajmiła.

"Na Węgrzech każdy dorosły żyje tak jak chce, zgodnie ze swoją decyzją i światopoglądem. Natomiast wychowanie dzieci jest wyłącznym prawem rodziców. Nie odstąpimy od tego!" - napisała.

Parlament Europejski przyjął we wtorek rezolucję, zgodnie z którą małżeństwa jednopłciowe i związki partnerskie powinny być uznawane w całej Unii. Europosłowie głosujący za przyjęciem rezolucji uważają, że UE powinna usunąć wszelkie przeszkody, jakie napotykają "osoby LGBTQ" w korzystaniu ze swoich "podstawowych praw".

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska