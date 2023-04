Węgry: Ministerstwo rolnictwa: w interesie Węgier jest rozwiązanie problemu importu zboża na szczeblu UE

W najlepszym interesie Węgier leży rozwiązanie problemu niekontrolowanego importu produktów rolnych z Ukrainy na szczeblu UE. Komisja Europejska ma prawo i obowiązek reprezentować interesy państw członkowskich wobec krajów trzecich - przekazało w odpowiedzi na pytania PAP węgierskie ministerstwo rolnictwa.

"Dlatego mamy nadzieję, że okres przejściowy, w którym zainteresowane państwa członkowskie wprowadziły środki ograniczające, będzie wystarczający, aby Komisja mogła przedstawić i zaproponować wspólne rozwiązanie na szczeblu UE" - stwierdziło ministerstwo.

Rząd Węgier wprowadził w środę dekret o zakazie importu ponad 20 kategorii produktów rolno-spożywczych z Ukrainy do końca czerwca br. Oprócz zbóż zakaz, który potrwa do 1 lipca br., obejmuje m.in. mięso, jaja i miód. Przewoźnicy towarów nazwanych w dekrecie "wrażliwymi" muszą poświadczyć, że nie pochodzą one z Ukrainy.

"Samodzielne działanie krajów Europy Środkowej w celu zapobieżenia niekontrolowanemu importowi ukraińskich produktów rolnych przyniosło rezultaty" - powiedział w środę w Brukseli minister rolnictwa Węgier Istvan Nagy. "Warto było, aby Węgry zajęły zdecydowane stanowisko i broniły interesów węgierskich rolników, ponieważ to stanowisko zmusiło Komisję Europejską do podjęcia działań" - dodał.

Węgry nadał będą zezwalać na tranzyt ukraińskiego zboża, ale będzie on kontrolowany, a zboże musi opuścić kraj.

"Wszyscy potrzebujemy sensownego i trwałego środka UE, a także ponownego przemyślenia kwestii pełnego bezcłowego traktowania towarów ukraińskich oraz mechanizmu funkcjonowania korytarzy solidarności" - podkreślił resort.

Komisja Europejska poinformowała w środę po spotkaniu z przedstawicielami Bułgarii, Węgier, Polski, Słowacji i Rumunii, że w sprawie problemu importu ukraińskich produktów rolnych kluczowe jest szybkie przyjęcie wspólnego unijnego podejścia zamiast stosowania jednostronnych rozwiązań.

Z Budapesztu Marcin Furdyna