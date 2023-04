Węgry: Młode osoby przybywają na spotkanie z papieżem

Setki młodych osób gromadzą się w hali sportowej w stolicy Węgier Budapeszcie, gdzie w sobotę o godz. 16.30 rozpocznie się spotkanie papieża Franciszka z młodzieżą. W nowoczesnym obiekcie panuje radosny nastrój oczekiwania.

Hala sportowa nosi imię Laszlo Pappa, wybitnego węgierskiego boksera, mistrza olimpijskiego. Mieści ponad 12 tysięcy osób.

Młodzież przybyła na kilka godzin przed spotkaniem. Spędza czas słuchając muzyki rockowej, spotyka się w barach z przekąskami, ogląda nagrania przedstawiające Watykan.

"Przyjechałyśmy z przedmieść Budapesztu" - powiedziała PAP grupa licealistek. "Jesteśmy bardzo przejęte tym spotkaniem i naprawdę aż nie dowierzamy, że papież tak szybko wrócił na Węgry" - podkreśliły nastolatki. Tak przypomniały kilkugodzinną wizytę Franciszka w stolicy ich kraju we wrześniu 2021 roku, gdy przyjechał na mszę z okazji zakończenia Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego.

"Nasi rodzice wspominają dwie pielgrzymki Jana Pawła II, my opowiemy im o spotkaniu z Franciszkiem. On też jest papieżem młodzieży" - dodała młoda Węgierka, która wybiera się w sierpniu do Lizbony na Światowe Dni Młodzieży.

Z Budapesztu Sylwia Wysocka