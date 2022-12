Węgry mocno odstają od Polski, a problemów gospodarczych przybywa

Nad gospodarką Węgier zbierają się czarne chmury. Państwo to wypada dużo słabiej od Czech i Polski pod względem zadłużenia i deficytu finansów publicznych w stosunku do PKB, ma najwyższą inflację i stopy procentowe, rachityczny wzrost gospodarczy oraz coraz słabszą walutę.

Europa w różnym stopniu została dotknięta obecnym kryzysem energetycznym, który przyczynił się do wysokiej inflacji. Państwa zachodnie generalnie doświadczają niższego tempa wzrostu cen niż te leżące w środkowej, a szczególnie wschodniej, Europie. To w dużej mierze zależne jest — obok ich własnej polityki pieniężnej i sytuacji makroekonomicznej — od struktury rynku energetycznego (sposobu wytwarzania energii).

Wspólny mianownik dla państw zmagających się z inflacją jest taki: wzrost ponoszonych przez firmy kosztów energii i surowców powoduje, że starają się one przełożyć go na klientów końcowych, więc podnoszą ceny. Konsumenci byli w stanie akceptować podwyżki w sklepach, bo ich kondycja była dobra dzięki niezłej koniunkturze gospodarczej w poprzednich latach i mocnemu rynkowi pracy (skutek polityki pieniężnej i niskich stóp procentowych oraz zmian demograficznych), a także zgromadzonym po pandemii oszczędnościom (do czego przyczyniła się stymulacja fiskalna).

Jednak poszczególne państwa są w różnej sytuacji, spore rozbieżności występują nawet w samej Europie Środkowej, czego przykładem może być to, jak radzą sobie Polska, Czechy i Węgry. Szczególnie głośno zrobiło się niedawno o tym ostatnim państwie, które boryka się z najwyższą w naszym regionie inflacją i ma najwyższe stopy procentowe, a jednocześnie nie najlepsze perspektywy gospodarcze. Przyjrzyjmy się głównym wskaźnikom w tych trzech krajach.

Kluczowym wskaźnikiem — determinującym życie gospodarcze — jest obecnie inflacja. Ta najwyższa jest na Węgrzech, które w kręgu europejskim zajmują drugie miejsce w tym niechlubnym rankingu za Turcją. W państwie Viktora Orbana wskaźnik CPI (inflacja konsumencka) w listopadzie 2022 r. sięgnął 22,5 proc. rok do roku i niemal nieustannie przyśpiesza (w kraju Recepa Erdogana to aż 84 proc.) i prawdopodobnie będzie jeszcze wyższy, biorąc pod uwagę wycofanie się rządu ze sztucznie obniżanych cen paliw.

